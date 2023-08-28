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Canan Karatay "Tehlikeli, çöpe atın" diyerek uyardı! Bakın çamaşırlarını nasıl yıkıyormuş

28.08.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündem olan İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan çarpıcı bir uyarı geldi. Uzman isim ezber bozan açıklamasında çamaşır yıkarken yapılan bir hataya değinip "Çöpe atın" ifadesini kullandı. Uzman isim, kendi temizlik yöntemine de değindi. Bakın Prof. Dr. Canan Karatay çamaşırlarını nasıl yıkıyormuş...

Canan Karatay "Tehlikeli, çöpe atın" diyerek uyardı! Bakın çamaşırlarını nasıl yıkıyormuş

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Uzman isim bu sefer de çamaşırlarını nasıl yıkadığını açıklayıp üstüne basa basa uyarıda bulundu.

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"DETERJANLARI ÇÖPE ATIN"

Açıklamasında "Deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil, normal sabunla yıkayın." ifadelerini kullanan Karatay, çamaşır yıkarken kullandığı yönteme de değindi:

"Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor."

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CANAN KARATAY'DAN ÇARPICI UYARI: "NE BAKTERİ KALIR NE VİRÜS"

Öte yandan bulaşık yıkarken sünger kullanmadığını söyleyen uzman isim şu ifadelere yer verdi:

“Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz.

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Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs."

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