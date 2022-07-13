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Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

13.07.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay uzun bir aradan sonra televizyon programına katıldı. Her zamanki gibi iddialı açıklamalarda bulunan Karatay, etle ilgili önemli bilgiler verdi. Yapay et tartışmasına da katılan Canan Karatay yapay et için, “Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır” dedi. “Et yemek sağlıksız” iddiaları hakkında da görüş bildiren Canan Karatay, 'Et sağlıksız demek tamamen aldatmaca' ifadesini kullandı.

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun bir aradan sonra televizyon ekranına çıktı. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay, önemli bilgiler paylaştı. Son yıllarda giderek artan “et yemek sağlıksız” görüşü ile ilgili konuşan Canan Karatay, et yemenin tam tersi sağlıklı olduğunu dile getirdi. İşte Canan Karatay’ın açıklamalarından önemli başlıklar.

"İNSANLAR ASIRLARDIR ETLE YAŞAMIŞ"

Canan Karatay, en çok merak edilen sorulardan biri olan "et sağlıksız bir şey mi" sorusuna sert bir yanıt verdi. Bu söylemlerin kandırmaca olduğunu belirten Canan Karatay, “Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.” yanıtını verdi.

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CANAN KARATAY, YAPAY ET HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Canan Karatay, son aylarda gündemden düşmeyen yapay et konusu hakkında da iddialı bir açıklamada bulundu. Yapay et için ‘yalandı, dolandır’ diyen Karatay sözlerine şöyle devam etti: "Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır. Resmen bizi kendilerine bağlamak için... Bu faşizmdir, size 'çok iyi davranıyorum' der arkadan vurur."

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"EN SAĞLIKLI ŞEY..."

Canan Karatay, moderatörün “Kurban Bayramı’nda nasıl et yemeliyiz?” sorusuna, “İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.” diyerek yanıt verdi.


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