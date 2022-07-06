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Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Altından daha değerli

06.07.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır verdiği sağlıklı besin önerileri ile gündemden düşmüyor. Son dönemin en çok konuşulan ismi olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı, obezite karşıtlığıyla biliniyor. Doğal beslenme konusunda sık sık açıklama yapan Canan Karatay, izleyici karşısına her çıktığında şeker ve hazır gıdalara karşı uyarlarını yapmadan geçmiyor. Ömrü uzatan besini açıklayan Canan Karatay, sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz diyerek zeytinyağını işaret etti.

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Altından daha değerli

Prof. Dr. Canan Karatay her söylediğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Verdiği sağlıklı yaşam ve doğal beslenme önerileri ile ezber bozan Canan Karatay, obezite karşıtlığıyla biliniyor. Canan Karatay, ömrü uzatan besin olarak zeytinyağını işaret etti.

CANAN KARATAY’DAN ZEYTİNYAĞI TAVSİYESİ

Canan Karatay, "Sağlıklı meyvedir, altın değerindedir. Zeytinyağı da altın suyudur çünkü altın için kişiler birbirini öldürüyor. Zeytin ve zeytin yağı hayatı uzatıyor. Zeytinyağı altından oldukça daha değerlidir.

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Zeytin ve yağı kanser, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra birçok hastalığın da şifasıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı bol bol tüketilirse, kilo almazsınız. Zeytinyağı karaciğer yağını yok eder. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, zeytinyağı kanser hücrelerini yok ediyor. Zeytinyağı eklem ağrılarını yok ediyor, baş ağrılarını yok ediyor, cildi yumuşatıp kadife benzeri yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer'i önler, Parkinson'u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer'i önleyicidir.

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ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağı faydaları arasında yok yok! Ömrü uzattığı bilimsel olarak kanıtlanan zeytinyağı sağlıklı yaşamdan cilt bakımına kadar aklınıza gelebilecek her şey için iyi geliyor. İşte zeytinyağının faydaları:

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  • Zeytinyağı karaciğer fonksiyonunun düzgün çalışması için yardımcı olur
  • Sindirimi düzenler
  • Kabızlığa iyi gelir
  • Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi hızlandırır
  • Kalsiyum içeriğinden ötürü kemikleri güçlendirir
  • Cildi güzelleştirir
  • Saç dökülmesini azaltır
  • Zeytinyağı, kan şekeri seviyesini düşürür.
  • Diyabet hastaları için insülin görevi görür ve sorunlara pozitif etki sağlar.
  • Kan basıncını düzenler ve bu da tansiyonunuzun normal seviyede olmasını sağlar.
  • Stresi azaltır
  • Zeytinyağı kolesterol dengenizi korur.
  • Meme çatlaklarına iyi gelir.
  • Meme kanseri riskini azaltır.


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