Canan Karatay ve İlber Ortaylı o konuda hemfikir! "Sadece bunu yapan ayakta kalacak!"

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı uyarılarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay çarpıcı bir açıklamada bulundu. Benzer bir açıklama Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından da yapılmıştı.
2025 yılında dünya genelinde büyük bir kıtlık yaşanacağını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ağacı ve zeytinyağının öneminden bahsetti.
Canan Karatay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ve çok güçlü ağaçlar her türlü susuzluğa soğuğa ve sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına müsaade etmesinler."
Prof. Dr. İlber Ortaylı da bir süre önce aynı konuya değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır.”