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Canan Karatay ve İlber Ortaylı o konuda hemfikir! "Sadece bunu yapan ayakta kalacak!"

01.11.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ve ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın farklı zamanlarda yaptığı 2 uyarı yeniden gündem oldu. Önemli bir konuyu işaret eden 2 uzman isim yapılması gerekenlere değindi.

Canan Karatay ve İlber Ortaylı o konuda hemfikir! "Sadece bunu yapan ayakta kalacak!"

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı uyarılarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay çarpıcı bir açıklamada bulundu. Benzer bir açıklama Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından da yapılmıştı.

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CANAN KARATAY'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

2025 yılında dünya genelinde büyük bir kıtlık yaşanacağını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ağacı ve zeytinyağının öneminden bahsetti.

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"YOK EDİLMELERİNE MÜSAADE ETMEYİN"

Canan Karatay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ve çok güçlü ağaçlar her türlü susuzluğa soğuğa ve sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına müsaade etmesinler."

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun'da söyleşiye katıldı

İLBER ORTAYLI'NIN O UYARISI TEKRAR GÜNDEM OLDU!

Prof. Dr. İlber Ortaylı da bir süre önce aynı konuya değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"HEM ÇOCUKLARINIZI HEM DE VATANI KURTARIR"

“Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır.”

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