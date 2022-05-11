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Canan Karatay, vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

11.05.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği doğal beslenme önerileri ile gündemden düşmüyor. Obezitenin ülkemizdeki bir numaralı düşmanı olan Canan Karatay, sağlıklı insanın kilolu olmaması gerektiğini vurguluyor. Hastalıklardan uzak durmak için doğal beslenmenin önemine her fırsatta değinen Karatay, bu sefer gastrit ve reflü gibi çok şikâyet edilen hastalıklarla ilgili öneride bulundu.

Canan Karatay, vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin çekirdeği ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. İçi, dışı, yaprağı ile her zerresi faydalı olan zeytin çekirdeklerini de asla çöpe atmamalısınız. Mide ülseri, gastrit, reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı zeytin çekirdeğini ilaç niyetine kullanabileceğinizi belirtiyor.

ÇEKİRDEĞİ ZEYTİNDEN DAHA FAYDALI!

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin çekirdeğinin faydalarını anlatırken çekirdeğinin zeytinden daha faydalı olduğunu belirtti. Zeytin çekirdeklerinin atılmaması gerektiğini söyleyen Canan Karatay, sindirim sistemi hastalıkları için günde muhakkak 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutulmasını gerektiğini söyledi. Canan Karatay kötü kolesterolün dengelenmesi için büyük önem taşıdığını anlattı. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin yalnızca kötü kolesterol için değil insan vücudu için birçok faydasının olduğunu belirtti.

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ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Zeytin çekirdeği özellikle mide asidini düzenleyen önemli besin kaynakları arasında bulunuyor. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için büyük önem taşıdığını açıkladı. Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları bulunurken özellikle sindirimi kolaylaştırdığına dair önemli detaylar dikkatleri üzerine çekti. Kanserojen hücre oluşumunu engelleyen ve vücudun bağışıklık sitemini güçlendiren zeytin çekirdeği son zamanlarda ki en popüler besin kaynakları arasında bulundu.


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