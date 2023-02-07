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  4. 'Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor' diyerek paylaştı... Sosyal medyada o anlar gündem oldu: "Olamaz böyle şey, benim devletim büyük"

'Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor' diyerek paylaştı... Sosyal medyada o anlar gündem oldu: "Olamaz böyle şey, benim devletim büyük"

07.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarının kurtarılmasını umutla bekliyor. Sosyal medyada babası enkaz altında kalan bir vatandaşın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanında ağlayarak yaptığı çağrının yer aldığı anlar gündem oldu. O anları "Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor" ifadeleriyle paylaşan kullanıcı, Canikli'nin vinç bulup afet alanına yönlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin yüreğini sızlatan deprem felaketinin ardından birçok vatandaş enkaz altında kalan yakınlarını aramak için çağrılarına devam ediyor. Gaziantep'ten gelen bir videoda bir vatandaşın enkaz altında kalan babası için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'nin yanında ağlayarak yaptığı çağrı ve Canikli'nin tepkisi gündem oldu.

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"BUNU YAPAMIYORSAK BİZ NASIL DEVLETİZ?"

Vatandaşın eşi Gaziantep'te depremin vurduğu noktalardan birinde eşinin ağlayarak çağrıda bulunduğu anları kayda aldı. O sırada babası enkaz altında kalan adamın Nurettin Canikli'nin yanında "UMKE gelsin, AFAD gelsin, uzmanlar gelsin, vinçler gelsin. Bir tane bina var burada. Bunu yapamıyorsak biz nasıl bir devletiz ya? Olamaz böyle bir şey, benim devletim büyük bir devlet. Havada kar yok, yağmur yok, rüzgar yok" diyerek ağladığı görüldü.

"EŞİM SABAH 4'TEN BERİ BABASI İÇİN AĞLIYOR"

Adamın eşi ise "Eşim benim. Eşimin acısını çekiyorum. Sabah 4'ten beri ağlıyor bu adam, babası için" diye konuştu.

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"BİR MİLLETVEKİLİNİN TELEFONUNA MUHTAÇ OLMAYI DA KABULLENMEYECEĞİM"

Bu anları sosyal medyadan paylaşan kullanıcı ise yaşananları şu sözlerle açıkladı:

"22. Saat: Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor. 22 saattir enkaz altındaki babası için. Kar yok yağmur yok biz büyük devletiz, niye kurtaramıyoruz diye. Olayın ciddiyetini görünce telefonla vinç aramaya başlamış o sırada. Bi yerden bulmuş bir vinç. 22 saat sonunda Nurettin Canikli gelince ciddiye alındık diyorlar. Ama 22 saat geçti o esnada. Allah razı olsun vinç bulmuş ama bir afet alanına vinç yönlendirilmesi için milletvekilinin telefonuna muhtaç olmayı da kabullenmicem."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Nurettin Canikli

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