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Çankırı'da "10. İstiklal Yolu Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda kağnı ve marşlar eşliğinde temsili yürüyüş yapıldı - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "İstiklal Yolu'nu, istikbal yolu yapmak suretiyle bir nebze olsun 100 sene öncesinin haleti ruhiyesini 5 kilometrelik bir parkurda hissetmeye, o günleri tekrar yaşamaya çalıştık. Aslında tarih devam ediyor"

Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "10. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya kadar uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Katılımcılar başlangıç noktasından Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik yolu kağnı ve marşlar eşliğinde yürüdü.

Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, Türk milletinin tarihinin sayısız kahramanlık destanıyla dolu olduğunu söyledi.

Yazılan destanların en önemlisi ve en büyüğünün Kurtuluş Savaşı destanı olduğunu belirten Aktaş, "Bu savaşın destanının son cümlesi de Cumhuriyet'in ilan edilmesidir. Rahmete kavuşan, gazi olan herkesi minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı mücadelemizde çok başarılı öyküler var. Bugün burada toplanmamıza vesile olan İstiklal Yolu bu başarılı hikayelerden biridir. Kurtuluş mücadelesinin önemli bölümüdür." diye konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde vatanın düşman işgalinden kurtarılarak gelecek nesillere emanet edildiğini söyledi.

Verilen emanete ilelebet sahip çıkacaklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Bu İstiklal Yolu'nu, istikbal yolu yapmak suretiyle bir nebze olsun 100 sene öncesinin haleti ruhiyesini 5 kilometrelik bir parkurda hissetmeye, o günleri tekrar yaşamaya çalıştık. Aslında tarih devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlattığı El Bab, Cerablus, Azez ve Afrin operasyonlarıyla Türk milletinin gücünün gösterildiğini belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Başkumandanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güneyimizde terör devletine, terör koridoruna asla geçit vermeyeceğimizi kararlı bir şekilde ilan etmiştik. Dolayısıyla işte bu çerçevede Türkiye'nin tezlerini ortaya koyma sürecinde gereken sahada yapıldı ve masada da gereken bütün taleplerimiz ABD'ye kabul ettirilmek suretiyle Allah'ın izniyle Türkiye'nin öncülüğünde güvenli bölgenin kurulması kabul ettirildi. Bu çerçevede işte 100 yıl önceki ruh ve mananın bugün Mehmetçik'imiz de tekrar tebellür etmesi münasebetiyle böyle büyük bir zafere hep beraber milletçe ve devletçe imza attık. Bu nedenle bu din ve devlet, vatan ve millet müdafaasında şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimize ve bütün sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum."

Konuşmaların ardından mehter gösterisi yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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çankırı ılgaz İstiklal Yolu Kıyısın köyü Kurtuluş Savaşı

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