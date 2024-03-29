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Canlı Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman yerel seçimi Ziya Polat mı Abdurrahman Tutdere mi kazanıyor?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 14:58
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Yerel seçime geldi çattı. Depremde yara alan Adıyaman'da seçim sonuçları yoğun bir şekilde takip ediliyor. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Ziya Polat mı yoksa CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere mi avantajlı? Pazar akşamı Adıyaman seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman yerel seçimi Ziya Polat mı Abdurrahman Tutdere mi kazanıyor?

Aylardır süren hazırlıklar artık sona erdi. Önce adaylar belirlendi ardından propaganda süreci başladı. Pazar günü yapılacak seçim günü Adıyaman'daki vatandaşlar da Adıyaman seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Adıyaman seçim sonuçları Pazar günü netleşecek.

Adıyaman'da yarışın Ziya Polat ve Abdurrahman Tutdere arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde AK Partili Süleyman Kılıç yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Adıyaman seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ


Yerel Seçim 2024


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