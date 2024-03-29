Canlı Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman yerel seçimi Ziya Polat mı Abdurrahman Tutdere mi kazanıyor?

Aylardır süren hazırlıklar artık sona erdi. Önce adaylar belirlendi ardından propaganda süreci başladı. Pazar günü yapılacak seçim günü Adıyaman'daki vatandaşlar da Adıyaman seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Adıyaman seçim sonuçları Pazar günü netleşecek.
Adıyaman'da yarışın Ziya Polat ve Abdurrahman Tutdere arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde AK Partili Süleyman Kılıç yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.
Adıyaman seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.
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