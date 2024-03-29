Canlı Aksaray seçim sonuçları! Aksaray yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı kazandı?

14 Mayıs seçimlerinin ardından Aksaray'da 31 Mart heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Aksaraylılar bir kez daha sandık başına gitti. Aksaray'da seçimi kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Aksaray'da AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı seçimi kazanacak? Aksaray seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Aksaray seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019'daki seçimlerde AK Parti yüzde 40.47, MHP yüzde 39.37, İYİ Parti yüzde 18.22, Saadet Partisi yüzde 0.62 oy almıştı.

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP'nin adayı Pelinsu Yıldırım Demir, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Tuğrul Karacaer, Yeniden Refah Partisi'nin adayı

Salim İçli...







