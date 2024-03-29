HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Aksaray seçim sonuçları! Aksaray yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı kazandı?

Canlı Aksaray seçim sonuçları! Aksaray yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı kazandı?

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2024 23:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 31 Mart yerel seçimlerin sonuçları merakla bekleniyor. Yeniden sandık başına giden Aksaraylılar seçim sonuçlarına göre Aksaray ve ilçelerinde kimlerin kazanacağını merak ediyor. Aksaray'da AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı seçimi kazanacak? İşte Aksaray yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Canlı Aksaray seçim sonuçları! Aksaray yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı kazandı?

14 Mayıs seçimlerinin ardından Aksaray'da 31 Mart heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Aksaraylılar bir kez daha sandık başına gitti. Aksaray'da seçimi kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Aksaray'da AK Parti’nin adayı Evren Dinçer mi, MHP'nin adayı İrfan Çatak mı seçimi kazanacak? Aksaray seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Aksaray seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019'daki seçimlerde AK Parti yüzde 40.47, MHP yüzde 39.37, İYİ Parti yüzde 18.22, Saadet Partisi yüzde 0.62 oy almıştı.

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP'nin adayı Pelinsu Yıldırım Demir, İYİ Parti'nin adayı Mustafa Tuğrul Karacaer, Yeniden Refah Partisi'nin adayı
Salim İçli...


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman canlı seçim sonuçları! Karaman'da seçimi kim kazandı?Karaman canlı seçim sonuçları! Karaman'da seçimi kim kazandı?
Ömer Fatih Sayan'dan yerel seçim açıklaması! 'Son 48 saatlik sürece girdik'Ömer Fatih Sayan'dan yerel seçim açıklaması! 'Son 48 saatlik sürece girdik'
Kırıkkale canlı seçim sonuçları! Kırıkkale'de seçimi kim kazandı?Kırıkkale canlı seçim sonuçları! Kırıkkale'de seçimi kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.