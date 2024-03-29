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  4. Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?

Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 15:36
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31 Mart yerel seçimleri artık geldi çattı. Tüm Türkiye seçim akşamı Başkent Ankara'da kimin zaferi göğüsleyeceğini merak ediyor. Pazar günü Ankara'da yerel seçim heyecanı nefes kesecek. Seçimlerde CHP'nin adayı mevcut başkan Mansur Yavaş mı önde yoksa Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok mu önde bitirecek? Milyonlar nefesini tuttu Pazar akşamı Ankara seçim sonuçlarını bekliyor.

Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?

Türkiye 31 Mart'a hazır. Sandıklar seçmenlerin önüne koyulacak ve 5 yıllık yeni yerel yöneticiler seçilecek. Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Ankara'daki vatandaşlar da Ankara seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Ankara seçim sonuçları Pazar akşamı kesinlik kazanacak.

Ankara'da yarışın AK Partili Turgut Altınok ve CHP'li Mansur Yavaş arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş yarışı önde bitirerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Ankara'da seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ANKARA'DA SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İYİ Parti Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı aday çıkarırken, Yeniden Refah Partisi aday olarak Suat Kılıç'ı çıkardı.

Yerel Seçim 2024


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