Canlı Ankara'da seçim sonuçları! Ankara'da yerel seçimi Mansur Yavaş mı yoksa Turgut Altınok mu kazanacak?

Türkiye 31 Mart'a hazır. Sandıklar seçmenlerin önüne koyulacak ve 5 yıllık yeni yerel yöneticiler seçilecek. Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Ankara'daki vatandaşlar da Ankara seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Ankara seçim sonuçları Pazar akşamı kesinlik kazanacak.
Ankara'da yarışın AK Partili Turgut Altınok ve CHP'li Mansur Yavaş arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş yarışı önde bitirerek belediye başkanlığına seçilmişti.
Ankara'da seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.
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İYİ Parti Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı aday çıkarırken, Yeniden Refah Partisi aday olarak Suat Kılıç'ı çıkardı.