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Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti adayı Adil Sebati Ceylan mı? CHP adayı Hasan Sünük mü?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 23:22
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Tüm Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri. Batman'da da rekabeti kimini kazanacağı merak ediliyor. Batman'da 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti adayı Adil Sebati Ceylan mı? CHP adayı Hasan Sünük mü?

Seçmen bir yıl sonra yeniden sandık başında! Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş sürerken 2019 seçimlerinde Batman Merkez için 192.059 oy kullanıldı. Şu anda Batman Merkez Belediyesi Ekrem Canalp tarafından yönetiliyor.

BATMAN'DA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

BATMAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANI EKREM CANALP KİMDİR?

1971 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede “Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi” ve İngiltere Keele Üniversitesinde “Yeni Kamu Yönetimi” konularında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

2018-2022 yılları arasında Edirne Valisi olarak görev yapan Vali Ekrem CANALP, 12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanmıştır.

2024 Batman Belediye Başkan adayları listesi merak ediliyor. İşte, BATMAN ilinin adayları...

AK PARTİ Adil Sebati Ceylan
CHP Hasan Sünük
DEM Parti Gülistan Sönük
HÜDAPAR Serkan Ramanlı
YRP Tahir Zaman
İYİ PARTİ Abdullah Polat

Yerel Seçim 2024


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