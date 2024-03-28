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Canlı Beylikdüzü seçim sonuçları! Beylikdüzü'nde yerel seçimin kazananı kim olacak? Mehmet Murat Çalık mı Mustafa Günaydın mı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 12:01
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Yerel seçim sonuçları için gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kentin en önemli ilçelerinden biri olan Beylikdüzü'ne çevrildi. CHP mevcut Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı tekrardan aday gösterirken AK Parti Mustafa Günaydın'ı aday olarak gösterdi. Seçimin galibi Çalık mı olacak Günaydın mı? İşte Beylikdüzü'nde son durum....

Canlı Beylikdüzü seçim sonuçları! Beylikdüzü'nde yerel seçimin kazananı kim olacak? Mehmet Murat Çalık mı Mustafa Günaydın mı?

Yerel seçim heyecanı tüm Türkiye'de yaşanıyor. Aylardır süren propaganda dönemi sona erdi. Sandıklar pazar günü seçmenin önüne koyuldu ve yeni başkanların açıklanması bekleniyor. Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlar da şehirlerini yönetecek yeni yerel yöneticilerini bekliyor. Mehmet Murat Çalık mı önde yoksa Mustafa Günaydın mı?

Yayın yasağı sona erir ermez İstanbul ve Beylikdüzü için yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Beylikdüzü'nde 2019 seçimlerinde CHP yarışı önde tamamlamıştı. Son belediye başkanı Mehmet Murat Çalık, bu seçimde CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Beylikdüzü'nde seçimin AK Parti ve CHP'li adaylar arasında geçmesi bekleniyor.

Beylikdüzü seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

CHP'NİN ADAYI MEHMET MURAT ÇALIK

Mehmet Murat Çalık 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Çalık 2019'dan bu yana belediye başkanlığı görevini yönetiyor.

mehmet murat çalık

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AK PARTİ'NİN ADAYI MUSTAFA GÜNAYDIN

Mustafa Günaydın 2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak görevine devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.

mustafa günaydın


Yerel Seçim 2024


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