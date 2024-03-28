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Canlı Beyoğlu seçim sonuçları! Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız mı kazanacak yoksa İnan Güney mi?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 12:25
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Yerel seçimler geldi çattı. Türkiye nefesini tuttu İstanbul ve kentin en önemli ilçelerinden biri olan Beyoğlu seçimlerine kilitlendi. AK Parti mevcut başkanı değiştirmedi ve Haydar Ali Yıldız'ı yeniden aday gösterdi. CHP ise birçok başvuru içinden İnan Güney'i seçerek Haydar Ali Yıldız'a rakip olarak gösterdi. Beyoğlu seçimlerinde kim önde Haydar Ali Yıldız mı yoksa İnan Güney mi?

Canlı Beyoğlu seçim sonuçları! Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız mı kazanacak yoksa İnan Güney mi?

Yerel seçim heyecanı Türkiye'de bir kez daha yaşanıyor. Merakla beklenen 31 Mart günü geldi çattı. Seçmenler yaşadıkları şehri 5 yıl yönetecek başkanları seçiyor. Gözler İstanbul'a çevrildi. Büyükşehirle beraber Beyoğlu'ndaki yarış da yakından takip ediliyor. Beyoğlu'nda AK Parti Adayı Haydar Ali Yıldız ve CHP adayı İnan Güney yarışıyor.

Yayın yasağının sona ermesiyle beraber İstanbul ve Beyoğlu için yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019 seçimleri Beyoğlu'nda AK Parti ve CHP arasında geçmişti. 2019'daki yarışı AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız kazanmıştı. CHP Beyoğlu'nu kazanabilmek için Yıldız'ın karşısında İnan Güney'i aday gösterdi.

Beyoğlu seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ ADAYI HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız, TBMM’de yer alan biyografisine göre 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu’da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva’dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

haydar ali yıldı

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CHP ADAYI İNAN GÜNEY KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını yerel yönetimler üzerine Marmara Üniversitesi'nde yapmıştır. Gençlik kollarında başlayan siyasi kariyeri, ilçe yönetim kuruluğu üyeliği, ilçe eğitim sekreterliği görevleri ile devam etmiştir.

25 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen kongre ile Beyoğlu İlçe Başkanı olarak seçilmiştir. İnan Güney evli ve de iki çocuk babasıdır.

inan güney


Yerel Seçim 2024


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