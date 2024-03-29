Canlı Çanakkale seçim sonuçları! Çanakkale'deki seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı AK Parti adayı Jülide İskenderoğlu mu, CHP adayı Muharrem Erkek mi, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt kazanacak?

Gündem yerel seçim! Bazı il ve ilçelerin seçim sonuçları merakla bekleniyor. Bu illerden biri de Çanakkale. Çanakkale'deki vatandaşlar Çanakkale seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI JÜLİDE İSKENDEROĞLU

Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 25, 26. ve 28. Dönem Çanakkale Milletvekili Adayı olan İskenderoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçilmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrede AK Parti MKYK üyesi seçilen İskenderoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'ndan AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

CHP'NİN ADAYI MUHARREM ERKEK

TBMM 25, 26 ve 27. dönem Çanakkale milletvekili olarak görev alan Muharrem Erkek, 12 Şubat 2018 tarihinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Erkek, 11 Şubat 2019 tarihinde Genel Sekreter Akif Hamzaçebi'nin istifa etmesi üzerine genel sekreter vekili olarak görevlendirilmiş, 1 Haziran 2023 tarihinde yapılan MYK toplantısında ise dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştur.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI ALAADDİN BURAK KUNT

1986 yılında Çanakkale’de doğan Alaaddin Burak Kunt, İstanbul Kültür Üniversitesi Finans Muhasebe-İşletme Yöneticiliği MBA Yüksek Lisans Programı'ndan 2011 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimi sürerken Sabancı Holding bünyesinde profesyonel iş hayatına başlayan Kunt, 2012 yılında plastik sanayi üzerine kendi firmasını kurdu. Kunt, 2018 ila 2023 yılları arasında İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.

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