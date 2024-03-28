Canlı Çatalca seçim sonuçları! Çatalca'da yerel seçimi Mesut Üner mi, Erhan Güzel mi kazanıyor?

Yerel seçim heyecanı tüm Türkiye'de devam ediyor. Siyasi partiler 31 Mart için adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçimler için Çatalca'daki vatandaşlar da Çatalca seçim sonuçları konusunda aramalar yapmaya başladı. Çatalca seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Yayın yasağının sona ermesiyle yerel seçimlerde, İstanbul ve Çatalca için seçim sonuçları Mynet'te olacak. Çatalca'da 2019 seçimlerinde AK Parti yarışı önde tamamlamıştı. Son belediye başkanı Mesut Üner, bu seçimde AK Parti tarafından bir kez daha aday gösterildi.

Çatalca seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

CHP ADAYI ERHAN GÜZEL

21 Kasım 1979 tarihinde aslen Selanik göçmeni (2. Kuşak) mübadil bir ailenin 2. çocuğu olarak Çatalca’da dünyaya gelen Güzel, İlkokulu 5 yıl Ferhatpaşa İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Çatalca Çok Programlı Lisesi’nde (Almanca hazırlık) okuyarak 7 yılda tamamladı.

Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 2005-2009 yılları arasında çok sayıda konut projesine imza atan Güzel, 2009 yerel seçimlerinin ardından 3 yıl boyunca Çatalca Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekilliği, ardından ise 2 yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aralık 2013’te memuriyetten istifa eden Güzel, Meclis Üyesi oldu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu (Teknik) Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Mecliste İmar Komisyon Başkanlığı, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanlığı, Meclis 2.Başkan vekilliği gibi görevlerde de bulundu. 2019 yerel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişinden sonra kurumun içerisinde oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Masalar Koordinatörlüğü’nde Meclis Üyeleri İşlerinden Sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev aldı.

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AK PARTİ ADAYI MESUT ÜNER

1975 İstanbul Muratbey’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca’da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu.

1998 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 1998-2009 Tepecik Belediyesinde görev yaptı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı.

2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan seçilen Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.





