Papatya kaç günde bir sulanır, kaç günde büyür? Papatyaların solmaması için ne yapılır, nasıl canlandırılır?

Kolay yetiştirilen bitkilerden biri olan papatyaların bakımını yapmak da oldukça kolaydır. 2-3 günde bir sulaması yapılarak uzun süre sağlıklı kalan papatya zarif görünümü ile bulunduğu ortama güzellik katar. Hiç şüphesiz ülkemizde en sevilen çiçeklerden biri olan papatyalar ismini de papatyagillerden alır. Özellikle ılıman iklimlerden yetişen papatyalar, doğada, evde saksıda ya da bahçede kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Papatya kaç günde bir sulanır?

Ilıman Akdeniz iklimiyle özdeşleşen bitki türlerinde biri olan papatya güzel görüntüsüyle doğayı güzelleştirmesinin yanı sıra evde de yetiştirilmeye uygun olan bir bitkidir. Gerek cam kenarları gerekse balkonları süslemek ve hoş bir görünüm kazandırmak için pek çok kişi tarafından tercih edilir. Papatyalar düzenli olarak suya ihtiyaç duyan çiçeklerdir. Sulama işlemi ilk olarak ekileceği toprağın nemlendirilmesiyle başlar. Papatyaların canlı bir şekilde kalabilmesi için toprağının kuru olmaması ve yeterli miktarda nem düzeyini taşıması gerekir.

Papatyanın solmaması için ne yapılır?

Papatyanın solmamasının püf noktası nem düzeyinin yeterli olmasından geçer. Papatyalar dikildikten sonra sulaması toprağının nem ölçüsüne göre yapılır. Düzenli bir şekilde toprağı kontrol edilmeli ve gerekli olan su takviyesinin sağlanması şarttır. Bu kapsamda toprağın kurumaması için genel olarak toprağın 2 veya 3 günde bir sulanması gerekir. Sıcağı seven bitkilerden biri olan papatyaların düzenli olarak güneş ışınlarıyla temas etmeleri gerekir. Ev ortamında yetiştirilen papatyaların solmasını engellemek için açık ortamda bulunması ve güneş alması gerekir. Çiçeğin solmasına engel olunmak isteniyor ise balkona konulup minimum 5 saat bir süre güneş ışığıyla temas etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gerekli olan durumlarda sulanmayan papatyalar da canlılığını koruyamaz ve solar. Bu durumda papatyaların düzenli aralıklarla sulanması gerekir. Böylece çiçeğin solması engellenebilir.

Papatya nasıl canlandırılır?

Papatyalar narin bir yapıya sahip olduklarından dolayı uygun bir ortamda yetiştirilmez ve düzenli bir şekilde bakımı sağlanmaz ise solma ihtimali olan çiçeklerdir. Böyle durumlarda çiçeğin yapraklarını yeniden canlandırabilmek için bazı çözümlere başvurulur. Başvurulan çözümlerden biri buz ve sıcak su yöntemidir. Bu yöntemde çiçeğin köküne öncelikle buz koyulur ve bunun ardından üzerine sıcak su ilave edilir. Solan papatyayı canlandırmanın diğer bir yöntemi ise solan yaprakların budanmasıdır. Budama yöntemi sayesinde çiçeğin gövdesinde yeni yapraklar çıkar ve çiçeğin canlanması sağlanır.

Papatya kaç günde büyür?

Bahar ayı çiçekleri arasında yer alan papatyalar genel olarak ilkbahar ya da sonbaharda yetiştirilir. Mart ayı papatya tohumu ekmek için en uygun aydır. Genellikle Mart ayı çiçek ekme ve tohum ekme ayı olarak bilinir. Papatyalar kısa bir süre içinde çimlenme özelliğine sahip olan çiçekler arasında yer alır. Mart ayında ekimi gerçekleştirilen papatya tohumları kısa bir süre içinde çimlenir ve toprak yüzeyine çıkmaya başlar. Papatya tohumu ekimi yapıldıktan sonra çoğunlukla 15 gün içinde filizlenir. 2 yıl gibi bir süre zarfında maksimum bir verime ulaşan papatyalar saksıda türerler. Yeni türeyen papatyaların başka bir saksıya alınması ve büyütülmesi de mümkündür. Bu şekilde papatyaların çoğaltılıp yaşam alanlarını güzelleştirilmeleri sağlanabilir.



