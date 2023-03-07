KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Papatya kaç günde bir sulanır, kaç günde büyür? Papatyaların solmaması için ne yapılır, nasıl canlandırılır?

Papatya kaç günde bir sulanır, kaç günde büyür? Papatyaların solmaması için ne yapılır, nasıl canlandırılır?

23.02.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papatyalar Akdeniz iklimine özgü olan çiçek türleri arasında ilk sıralarda yer alır. Düzenli olarak bakımı yapıldığı zaman yaşam alanlarında uzun bir süre yer alabilirler. Papatyagiller familyasında olan bitkilerin ortak adı olarak kullanılan papatya, Orta Avrupa'da yetiştirilen bir çiçek türüdür. Papatyaların 50'den fazla olarak türü bulunur. Türkiye’de ise genel olarak sarı ve beyaz papatya bulunur. Peki, papatyaların solmaması için ne yapılır, nasıl canlandırılır?

Papatya kaç günde bir sulanır, kaç günde büyür? Papatyaların solmaması için ne yapılır, nasıl canlandırılır?

Kolay yetiştirilen bitkilerden biri olan papatyaların bakımını yapmak da oldukça kolaydır. 2-3 günde bir sulaması yapılarak uzun süre sağlıklı kalan papatya zarif görünümü ile bulunduğu ortama güzellik katar. Hiç şüphesiz ülkemizde en sevilen çiçeklerden biri olan papatyalar ismini de papatyagillerden alır. Özellikle ılıman iklimlerden yetişen papatyalar, doğada, evde saksıda ya da bahçede kolay bir şekilde yetiştirilebilir.

Papatya kaç günde bir sulanır?

Ilıman Akdeniz iklimiyle özdeşleşen bitki türlerinde biri olan papatya güzel görüntüsüyle doğayı güzelleştirmesinin yanı sıra evde de yetiştirilmeye uygun olan bir bitkidir. Gerek cam kenarları gerekse balkonları süslemek ve hoş bir görünüm kazandırmak için pek çok kişi tarafından tercih edilir. Papatyalar düzenli olarak suya ihtiyaç duyan çiçeklerdir. Sulama işlemi ilk olarak ekileceği toprağın nemlendirilmesiyle başlar. Papatyaların canlı bir şekilde kalabilmesi için toprağının kuru olmaması ve yeterli miktarda nem düzeyini taşıması gerekir.

Papatyanın solmaması için ne yapılır?

Papatyanın solmamasının püf noktası nem düzeyinin yeterli olmasından geçer. Papatyalar dikildikten sonra sulaması toprağının nem ölçüsüne göre yapılır. Düzenli bir şekilde toprağı kontrol edilmeli ve gerekli olan su takviyesinin sağlanması şarttır. Bu kapsamda toprağın kurumaması için genel olarak toprağın 2 veya 3 günde bir sulanması gerekir. Sıcağı seven bitkilerden biri olan papatyaların düzenli olarak güneş ışınlarıyla temas etmeleri gerekir. Ev ortamında yetiştirilen papatyaların solmasını engellemek için açık ortamda bulunması ve güneş alması gerekir. Çiçeğin solmasına engel olunmak isteniyor ise balkona konulup minimum 5 saat bir süre güneş ışığıyla temas etmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gerekli olan durumlarda sulanmayan papatyalar da canlılığını koruyamaz ve solar. Bu durumda papatyaların düzenli aralıklarla sulanması gerekir. Böylece çiçeğin solması engellenebilir.

İlginizi Çekebilir

Gül kaç günde bir sulanır?

Gül kaç günde bir sulanır?

 Mum çiçeği ne zaman çiçek açar?

Mum çiçeği ne zaman çiçek açar?

 Lavanta ne zaman çiçek açar?

Lavanta ne zaman çiçek açar?

 Menekşe ne zaman çiçek açar?

Menekşe ne zaman çiçek açar?

 Ortanca kaç günde bir sulanır?

Ortanca kaç günde bir sulanır?

Papatya nasıl canlandırılır?

Papatyalar narin bir yapıya sahip olduklarından dolayı uygun bir ortamda yetiştirilmez ve düzenli bir şekilde bakımı sağlanmaz ise solma ihtimali olan çiçeklerdir. Böyle durumlarda çiçeğin yapraklarını yeniden canlandırabilmek için bazı çözümlere başvurulur. Başvurulan çözümlerden biri buz ve sıcak su yöntemidir. Bu yöntemde çiçeğin köküne öncelikle buz koyulur ve bunun ardından üzerine sıcak su ilave edilir. Solan papatyayı canlandırmanın diğer bir yöntemi ise solan yaprakların budanmasıdır. Budama yöntemi sayesinde çiçeğin gövdesinde yeni yapraklar çıkar ve çiçeğin canlanması sağlanır.

Papatya kaç günde büyür?

Bahar ayı çiçekleri arasında yer alan papatyalar genel olarak ilkbahar ya da sonbaharda yetiştirilir. Mart ayı papatya tohumu ekmek için en uygun aydır. Genellikle Mart ayı çiçek ekme ve tohum ekme ayı olarak bilinir. Papatyalar kısa bir süre içinde çimlenme özelliğine sahip olan çiçekler arasında yer alır. Mart ayında ekimi gerçekleştirilen papatya tohumları kısa bir süre içinde çimlenir ve toprak yüzeyine çıkmaya başlar. Papatya tohumu ekimi yapıldıktan sonra çoğunlukla 15 gün içinde filizlenir. 2 yıl gibi bir süre zarfında maksimum bir verime ulaşan papatyalar saksıda türerler. Yeni türeyen papatyaların başka bir saksıya alınması ve büyütülmesi de mümkündür. Bu şekilde papatyaların çoğaltılıp yaşam alanlarını güzelleştirilmeleri sağlanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde tohum nasıl çimlendirilir?Evde tohum nasıl çimlendirilir?
Ağdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını ifşaladıAğdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını ifşaladı
Çirkin gözükmenize neden olan 5 alışkanlık Çirkin gözükmenize neden olan 5 alışkanlık
Anahtar Kelimeler:
çiçek bakımı güzellik bitkiler ne yapılır

En Çok Okunan Haberler

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Amedsporlu futbolcunun sözlerini paylaştı! Hayal Köseoğlu'ndan dikkat çeken sözler

En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında geriyor

En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında geriyor

Sütyene karşı çıktı! "Devasa göğüslerim dizime kadar..."

Sütyene karşı çıktı! "Devasa göğüslerim dizime kadar..."

Sararmış ayakkabılarınızı çöpe atmayın! 10 saniyede yeni gibi...

Sararmış ayakkabılarınızı çöpe atmayın! 10 saniyede yeni gibi...

Bu burçlar paraya para demeyecek! Dolunay etkisiyle...

Bu burçlar paraya para demeyecek! Dolunay etkisiyle...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.