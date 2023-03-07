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Gül kaç günde bir sulanır, suyu sever mi? Saksıda gül bakımı ve sulama hakkında bilgiler nelerdir?

23.02.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel kokulu bitki türleri arasında ilk sıralarda gelen gül Rosa cinsinden olan ve kapalı tohumlu bir bitkidir. Hem ihtişamlı görünümü hem de simgeselliği ile yaşam alanlarda sık bir şekilde yetiştirilir. Güzel kokusu ile birçok kişinin yetiştirmek için tercih ettiği çiçekler arasında yer alır. Anavatanı Asya olan gül, Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere pek çok yerde yetiştirilir. Saksıda gül bakımı püf noktaları nelerdir?

Gül kaç günde bir sulanır, suyu sever mi? Saksıda gül bakımı ve sulama hakkında bilgiler nelerdir?

Düzenli olarak sulama ve bakım faaliyetlerine ihtiyaç duyan gül, doğrudan olarak güneş ışığına ihtiyaç duymayan bitkilerden biridir. Yaz aylarında daha fazla olmak üzere düzenli bir şekilde bakımının yapılması gerekir. Sevgiyi ve aşkı temsil eden gül gerek bahçe, ev ofis ve iş yerleri gibi birçok yaşam alanını güzelleştirir. Doğada pek çok rengi bulunan gülün en çok sevilen rengi kırmızı ve beyazdır.

Gül kaç günde bir sulanır?

Düzenli olarak su takviyesiyle yaşayan gül çiçeğinin sulaması aksatılmadan yapılmalıdır. Sulamasına özen gösterilmesi gereken gülün sulama rutini hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz aylarında haftada 2 kez, sıcaklıkların daha düşük olduğu zamanlarda ise haftada bir şeklinde sulanmalıdır. Gül çiçeği dikiminden filizlenmesine, filizlenmesinden açmasına kadar bütün aşamalarında suya gereksinim duyan bir çiçektir.

Gül suyu sever mi?

Gül suyu sever mi konusunda da güllerin özellikle yaz aylarında suya ihtiyacının yükseldiği söylenebilir. Suyla barışık çiçek türleri arasında yer alan gülün suya gereksinimi sıcaklığa bağlı olarak 2-3 günde bir ya da haftalık olarak karşılanmalıdır. Bitkilerin sulama teknikleri genellikle toprağı kurudukça olmalıdır. Toprak kuruluğu ise parmak yardımıyla anlaşılabilir. Eğer toprak ıslak ise bitki henüz suya ihtiyaç duymuyor demektir.

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Saksıda gül bakımı püf noktaları

Gül hem bahçelerde hem de saksıda yetiştirilmeye müsait olan çiçek türlerinden biridir. Evde saksıda yetiştirilen gül gerek dekorasyon olarak gerekse hoş kokusu ile pek çok kişi tarafından tercih edilir. Bu bağlamda saksıda gül yetiştirebilmek için bazı noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Gül yetiştirirken dikkat edilmesi gereken konuların başında ışık, sulama, canlandırma ve besleme işlemleri gelir. Gül yetiştirme sürecinde mutlak olarak dikkat edilmesi gereken bu konular gülün sağlıklı kalabilmesi için oldukça önemlidir. Gül bakımı püf noktaları arasında bulunan işlemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Gül bakımının püf noktalarından biri sulama yaparken suyun çiçeğin her kısmına temas etmesine dikkat edilmelidir.
  • Gül sulama rutini düzenli bir şekilde yapılmalı yani aynı gün ve saatlerde gerçekleştirilmeli ve sulama yapılan kabın ölçekliği de değiştirilmemelidir.
  • Ayrıca sulama işleminden sonra saksının tabağında biriken suyun dökülmesi gerekir.
  • Takviye edilen su soğuk olmamalı, oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmelidir.

Gül güneşi sever mi?

Güneşle barışık bir çiçek olan gül aynı zamanda direkt olarak güneş ışığına gereksinim duyan bir çiçek değildir. Dolaylı bir şekilde de ışık gereksinimi karşılandığı zaman da sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilir. Genel olarak ılık ortamları seven gül çiçeğinin fazla soğuk ve fazla sıcak ortamlardan uzak kalması gerekir. Gül yetiştirmek isteyenlerin birçoğu güllerin çok çiçek açmasını ister. Bu bağlamda gül yetiştiriciler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri de güllerin çok çiçek açması için ne yapılır konusudur. Güllerin verimli bir şekilde çiçeklerini açabilmesi için yapılması gereken ilk işlem sulama ve yetiştirilme ortamlarına dikkat edilmesidir. Bunun yanı sıra ekstra olarak verim almak isteyenler çiçekçilerden ya da seralardan toprak alarak çiçeğin köküne yerleştirebilir. Böylece gülün mineral ve vitamin bakımından güçlenmesi sağlanır.

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