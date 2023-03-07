Orkide kaç günde bir sulanır, nasıl coşturulur? Orkide nasıl ortam sever, çiçekleri dökülünce ne yapılır?

Dayanıklı yapısı ve güzelliği ile her dönemin en sevilen çiçekleri arasında yer alan orkidenin yayvan ve geniş yaprakları bulunur. Yılda en az iki defa çiçek açan orkide, yaklaşık olarak 12 hafta kadar çiçeklerini sergiler. Orkidenin bakımı güzel bir şekilde yapılırsa çiçeklenmesi 3-4 defa da olabilir. Renkli görünümü ve hoş kokusuyla çiçek yetiştiriciliğinde en çok tercih edilen çiçeklerden biri olan orkidenin bakımında sulama oldukça önemli bir yere sahiptir.

Orkide kaç günde bir sulanır?

Dünyanın pek çok bölgesinde yetiştirilen çiçeklerden biri olan orkide düzenli bir bakım ve sulama ile sağlıklı bir şekilde büyütülebilir. Orkide bitkisinin su ihtiyacı mevsim özelliklerine öre değişiklik gösterir. Orkidelerin yaz aylarında suya olan ihtiyacı artarken kış aylarında ise daha az suya ihtiyaç duyar. Köklerinde belirli bir miktarda neme ihtiyacı duyan orkide haftada 2-3 defa sulandığı zaman yeterli olur. Orkidelerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve çiçek açabilmesi için sevdiği ortamlar bulunur.

Orkide nasıl ortam sever?

Orkide direkt olarak güneş ışığı olmayan kapalı ortamlarda, başka ışık kaynaklarından yararlanarak gelişebilir. Sıcaklık olarak ise oda sıcaklığı orkideler için ideal bir sıcaklıktır. Orkideler genellikle bulundukları ortamda başka cisimlerle temasta bulunmayı sevmez. Eğer başka cisimlerle temasta oldukları bir ortamda bulunurlar ise yapraklarında lekelenmeler oluşabilir.

Orkide nasıl coşturulur?

Orkidenin bulunduğu ortam sevdiği bir ortam ise ve gerekli bakımı düzenli bir şekilde sağlanıyor ise orkide coşturucu bir seviyede gelişim gösterir. Orkideler gerekli olgunluğa geldikleri zaman saksıda ortaya çıkan kökler aracılığıyla başka saksılara dikilip çoğaltılabilir. Orkidelerin sulama ihtiyaçları kış aylarında yaz aylarına oranla daha azdır. Bu bağlamda kışın orkide sulama işlemi özellikle de soğuk bir coğrafya da yetiştiriliyor ise mümkün mertebe çok daha az miktarda olmalıdır. Soğuk hava şartlarından korunması gereken orkiden kış aylarında sulaması yaz aylarına göre azaltılmalıdır.

Orkidenin çiçekleri dökülünce ne yapılır?

Orkidenin yeterli bakımı ve sulaması gerçekleşmediği ve herhangi bir hastalığı bulunduğu zaman orkidenin çiçekleri dökülebilir. Böyle durumlarda orkideyi yeniden verimli bir hale getirmek için ilk olarak yapraklarının iyice budanması gerekir. Daha sonra da ortaya çıkan orkidenin gövdesi saksıyla beraber oda sıcaklığında ışık alan bir alana yerleştirilir. Yerleştirdikten sonra da gerekli olan sulama rutini takip edilmeli ve çiçeğin yeniden filizlenmesi sağlanmalıdır. Orkidelerin çiçek açma durumu orkide türüne göre değişiklik gösterir. Bazı orkidelerin çiçek verme zamanları 5 yıl sürebilir. Gerekli olan olgunluğa ulaşan orkideler türlerine göre bazen yılda 1 defa bazen de 2 ya da 3 defa çiçek açabilir.

Orkide ne zaman çiçek açar?

Orkide yıl içinde çiçek açma zamanı genel olarak bahar aylarında olur. Orkide bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunur. Orkide bakımı püf noktaları şu şekildedir: