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Canlı Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! Gaziosmanpaşa'da yerel seçimi Hasan Tahsin Usta mı Hakan Bahçetepe mi kazanıyor? Sandıktan 'Devam mı yoksa değişim mi?' çıkacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2024 11:59
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Yerel seçim sonuçlarında tüm gözler İstanbul'da. Büyükşehir seçim sonuçlarının yanı sıra İstanbul'un ilçeleri de yakından takip edilirken Gaziosmanpaşa seçim sonuçları da merak ediliyor. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52'lik oyla seçilen mevcut Hasan Tahsin Usta'nın yeniden aday gösterildiği ilçede, CHP de Hakan Bahçetepe'yi aday gösterdi. Peki Gaziosmanpaşa'da AK Parti mi CHP'mi kazanacak? Hasan Tahsin Usta mı Hakan Bahçetepe mi kazanıyor? İşte anlık Gaziosmanpaşa seçim sonuçları...

Canlı Gaziosmanpaşa seçim sonuçları! Gaziosmanpaşa'da yerel seçimi Hasan Tahsin Usta mı Hakan Bahçetepe mi kazanıyor? Sandıktan 'Devam mı yoksa değişim mi?' çıkacak

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçim için sandık başına gitmeye hazırlanırken, adaylar ve siyasi partiler de seçim çalışmalarını tamamladı. Artık tüm Türkiye sandıktan çıkacak sonuçlara kilitlenirken, özellikle İstanbul seçim sonuçları merak ediliyor. Seçim günü Gaziosmanpaşalı vatandaşlar da Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarını şimdiden yakın takibe aldı. Gaziosmanpaşa seçim sonuçları gün içerisinde açıklanacak ve "Gaziosmanpaşa'da AK Parti mi CHP'mi kazanacak? Hasan Tahsin Usta mı Hakan Bahçetepe mi kazanıyor? Hangi aday ve parti önde?" sorularının yanıtı sayfamızda yer alacak.

Yerel seçim sonuçları için artık geri sayım başladı. 31 Mart akşamı seçim yasağı sona erir ermez anlık olarak seçim sonuçları Mynet'te yer alacak. Tüm Türkiye, iil il seçim yarışını takip ederken bir yandan da İstanbul'daki son durumu yakından takip ediyor. Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yanında ilçelerde de sonuçların ne olacağı merak edilirken, Gaziosmanpaşa seçim sonuçları yakından izleniyor. Gaziosmanpaşa'da AK Parti 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52'lik oyla seçilen mevcut Hasan Tahsin Usta'yı yeniden aday gösterirken, CHP ise Hakan Bahçetepe'yi aday gösterdi. Yarışın AK Parti ile CHP arasında geçmesi beklenen seçim sonuçları için artık son düzlüğe girildi. Tüm gözler 31 Mart akşamı sandıkların açılmasına çevrildi.

Gaziosmanpaşa seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI HASAN TAHSİN USTA

Trabzon doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Hasan Tahsin Usta, AK Parti içinde çeşitli görevlerde bulunurken, Gaziosmanpaşa belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Usta, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52'lik oyla seçilmişti.

HFGK

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CHP'NİN ADAYI HAKAN BAHÇETEPE

Gaziosmanpaşa doğumlu olan Hakan Bahçetepe, 2019-2023 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi mezunu olan Bahçetepe, CHP tarafından belediye başkan adayı olarak gösterildi

JHGKL


Yerel Seçim 2024


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