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  4. Canlı Nevşehir seçim sonuçları! Nevşehir'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Savran mı, CHP adayı Mehmet Bilgin mi, İYİ Parti adayı Rasim Arı kazanacak?

Canlı Nevşehir seçim sonuçları! Nevşehir'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Savran mı, CHP adayı Mehmet Bilgin mi, İYİ Parti adayı Rasim Arı kazanacak?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 18:20
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Yerel seçim geldi çattı, Türkiye'nin gözü kulağı seçim sonuçlarında! İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları ile birlikte bazı illerin de seçim sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Bu illerden biri de Nevşehir! Nevşehir'de mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Mehmet Savran mı, CHP adayı Mehmet Bilgin mi, 2019-2021 yılları arasında Nevşehir belediye başkanlığı yapan İYİ Parti adayı Rasim Arı kazanacak?

Canlı Nevşehir seçim sonuçları! Nevşehir'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Savran mı, CHP adayı Mehmet Bilgin mi, İYİ Parti adayı Rasim Arı kazanacak?

Gündemde yerel seçim var! Tüm Türkiye, sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Nevşehir seçim sonuçları da merakla bekleniyor. Nevşehir'deki vatandaşlar Nevşehir seçim sonuçlarını merak ediyor. Nevşehir seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI MEVCUT BAŞKAN MEHMET SAVRAN

MEHMET SAVRAN

1974 yılında Nevşehir’de doğan Op. Dr. Mehmet Savran, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, 2021 Şubat ayında itibaren ise Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Savran, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkan adayı gösterilmiştir.

CHP'NİN ADAYI MEHMET BİLGİN

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği isim ise Diş Hekimi Mehmet Bilgin oldu.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI RASİM ARI

Rasim Arı

1975'te Nevşehir'de doğan Rasim Arı, 31 Mart 2019 seçimlerinde başkan seçilmiş ve 2019-2021 döneminde Nevşehir belediye başkanlığı yapmıştır. Arı, 2021 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiştir. 2022'de ise üyesi olduğu AK Parti'den de istifa eden Arı, 24 Mart 2023’te İYİ Partiye katılmıştır. Arı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

Öte yandan; MHP'den Adnan Doğu, Yeniden Refah Partisi'nden Nail Çelik, Zafer Partisi'nden Burak Aşıkoğlu ve Saadet Partisi'nden de Merve Işık, Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

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