CANLI | Sakarya seçim sonuçları: Sakarya'da seçim sonuçlarında AK Parti adayı Yusuf Alemdar mı önde, CHP adayı Azize Çeroğlu mu?

Türkiye'nin seçimi için 81 ilde sandıklar kuruldu, vatandaş kararını verdi. 31 Mart yerel seçimlerinin kritik noktalarından olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde de seçim sonuçları merakla takip ediliyor.

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

Halihazırda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili Ekrem Yüce yönetiyor. Sakarya'da yarışa AK Parti Yusuf Alemdar, CHP ise Azize Çeroğlu ile katıldı. İki aday arasında yoğunlaşan rekabetin kazananı anlık sonuçlarla Mynet'te yer alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi için yarışta ayrıca İYİ Parti'den Selçuk Kılıçaslan, Yeniden Refah Partisi'nden Selçuk Geyveli bulunuyor. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





