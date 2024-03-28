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Canlı Silivri seçim sonuçları! Silivri’de seçimi Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı kazanıyor?

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
28.03.2024 12:09
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Yerel seçim heyecanı İstanbul’un ilçelerinde de sürüyor. Uzun süredir devam eden seçim maratonu bugün sona erecek. İstanbul'un önemli ilçelerinden Silivri’de de seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Seçim sonuçlarının son ana kadar kıyasıya bir yarış içerisinde geçmesi beklenen Silivri seçim sonuçlarında CHP’nin adayı Bora Balcıoğlu mu önde Cumhur İttifakı’nın desteklediği MHP’nin adayı Volkan Yılmaz mı? İşte Silivri seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Canlı Silivri seçim sonuçları! Silivri’de seçimi Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı kazanıyor?

Yerel seçim sonuçları için beklenen gün geldi. Siyasi partilerin adayları tek tek seçim gününe kadar çalışmalarına devam etti. Seçim günü ise Silivrili vatandaşlar Silivri seçim sonuçlarını merakla beklemeye devam ederken araştırmalarını da sıklaştırdı. Silivri seçim sonuçları gün içerisinde belli olacak. Silivri’de CHP’nin adayı Bora Balcıoğlu ile MHP’nin adayı Volkan Yılmaz favori isimler olarak öne çıkıyor.

Yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Silivri seçim sonuçları Mynet'te olacak. Silivri’de 2019 yerel seçimlerinde MHP’den aday olan Volkan Yılmaz yarışı önde tamamlayarak belediye başkanı olarak seçilmişti. CHP ise bu seçimde Yılmaz’ın karşısında yarışacak isim olarak Bora Balcıoğlu’nu seçti. İYİ Parti’nin Silivri’deki adayı Bihter Akbaş Sezer, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Ömer Hakverdi, Zafer Partisi’nin adayı ise Murat Demirkol oldu.

Silivri seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

MHP’NİN ADAYI VOLKAN YILMAZ

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır. 25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır. 2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz bu seçimlerde de yeniden aday gösterildi.

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CHP'NİN ADAYI BORA BALCIOĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri adayı ise Bora Balcıoğlu oldu. Balcıoğlu, 2009 yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı. 2014 Seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Yılı itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

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Yerel Seçim 2024


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