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Canlı Sultanbeyli seçim sonuçları! Sultanbeyli'de yerel seçimi Ali Tombaş mı Ayhan Koç mu kazanıyor?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 11:00
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Yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. İstanbul seçim sonuçlarının yanı sıra Sultanbeyli seçim sonuçları da yoğun bir şekilde takip ediliyor. AK Parti'nin adayı Ali Tombaş mı yoksa CHP’nin adayı Ayhan Koç mu avantajlı? Pazar akşamı Sultanbeyli seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Sultanbeyli seçim sonuçları! Sultanbeyli'de yerel seçimi Ali Tombaş mı Ayhan Koç mu kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Sultanbeyli'deki vatandaşlar da Sultanbeyli seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Sultanbeyli seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Sultanbeyli’de Ali Tombaş ve Ayhan Koç’un isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Hüseyin Keskin, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Sultanbeyli seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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