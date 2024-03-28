Canlı Sultanbeyli seçim sonuçları! Sultanbeyli'de yerel seçimi Ali Tombaş mı Ayhan Koç mu kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Sultanbeyli'deki vatandaşlar da Sultanbeyli seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Sultanbeyli seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Sultanbeyli’de Ali Tombaş ve Ayhan Koç’un isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Hüseyin Keskin, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Sultanbeyli seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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