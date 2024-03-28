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Canlı Üsküdar seçim sonuçları! Üsküdar'da yerel seçimi Hilmi Türkmen mi Sinem Dedetaş mı kazanıyor?

28.03.2024 10:36
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Yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. İstanbul seçim sonuçlarının yanı sıra Üsküdar seçim sonuçları da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen mi yoksa CHP’nin adayı Sinem Dedetaş mı avantajlı? Pazar akşamı Üsküdar seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Üsküdar seçim sonuçları! Üsküdar'da yerel seçimi Hilmi Türkmen mi Sinem Dedetaş mı kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Üsküdar'daki vatandaşlar da Üsküdar seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Üsküdar seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Üsküdar’da Hilmi Türkmen ve Sinem Dedetaş’ın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Hilmi Türkmen, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Üsküdar seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ


Yerel Seçim 2024


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