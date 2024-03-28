Canlı Üsküdar seçim sonuçları! Üsküdar'da yerel seçimi Hilmi Türkmen mi Sinem Dedetaş mı kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Üsküdar'daki vatandaşlar da Üsküdar seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Üsküdar seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Üsküdar’da Hilmi Türkmen ve Sinem Dedetaş’ın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Hilmi Türkmen, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Üsküdar seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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