HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı yayın karıştı! Şiddet görüntülerini çeken gelin, eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Şiddet görüntülerini çeken gelin, eltisinin cinsel organını da çekmiş

08.04.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da gelininin şiddetine uğrayan 88 yaşındaki yaşlı kadının ölümünün üzerinden 28 gün geçti. Otopsisi devam eden yaşlı kadının nasıl öldüğü şu an için bilinmiyor ancak bu şüpheli ölümdeki iddialar her gün Müge Anlı'nın programında tartışılıyor. Kayınvalidesinin kaynanasına uyguladığı şiddet görüntülerini çeken Fidan Aslan, bugünkü canlı yayında ortalığı karıştırdı. İddiaya göre küçük gelin Fidan, eltisinin cinsel organının da fotoğrafını çekmiş.

Canlı yayın karıştı! Şiddet görüntülerini çeken gelin, eltisinin cinsel organını da çekmiş

Manisa'da, 28 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini Fadime Aslan (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin Fadime Aslan, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

Bununla birlikte yaşlı kadının otopsisi devam ederken, şüpheli ölümüyle ilgili iddialar da konuşulmaya devam ediyor. Dün yayınlanan görüntülerde evin küçük gelini Fidan Aslan yaşlı kadının hem kıyafetlerini giymiş, hem de ölümünden birkaç hafta sonra göbek atmıştı.

Screenshot_63

CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Müge Anlı'da yayınlanan bugünkü programda ise ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Elti Bahar Aslan, Fidan'ın kendisinin cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiğini söylemişti. Bahar Aslan, Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine de gösterdiğini anlattı.

KÜÇÜK GELİN FİDAN CANLI YAYINI KARIŞTIRDI

Fidan Aslan'ın yaptıkları ortaya çıkınca eşi de bir başka ifşa da bulundu. Fidan'ın kocası, karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Aslan, yerinden fırlayıp saldırıya geçti.

Screenshot_61

Kocasının üstüne atlayan Fidan Aslan, canlı yayında onu tekmeledi. Stüdyoya güvenlik görevlileri girdi. Fidan Arslan'ı ancak 2 güvenlik görevlisi kocasının üzerinden alabildi. Güvenlik ekibi onu Müge Anlı'nın oturduğu yerin köşesine çekti. Bu sırada ünlü sunucu koltuğundan yaşananları korkmuş bir şekilde izliyordu.

İŞKENCE EDEN GELİN DE CANLI YAYINA BAĞLANDI

Screenshot_62

İşkence görüntüleri çıkan gelin Fadime Aslan da canlı yayına katıldı. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime, kaynanasını kendi gelini Fidan Aslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Olay günü kayınvalidesinin altına yaptığını belirten Fadime Aslan, onu yataktan kaldırıp salona getirdiğini, kıyafetlerini değiştirmek için yaşlı kadını gelinine bırakıp odasına gittiğini, yalnız başına kalan gelininin de kayınvalidesini bu sırada öldürdüğünü iddia etti.

NE OLMUŞTU?

88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümü yaşlılığa bağlı sayıldı ve otopsi yapılmadan toprağa verildi. Eşiyle kavga eden evin küçük gelini Fidan Aslan, tehditlere maruz kalınca o güne kadar çektiği işkence görüntülerini ifşa etti. Bu görüntüler medyaya düşünce savcılık devreye girdi ve yaşlı kadının mezarı 'ölüm nedeninin kesin tespiti' için yeniden açıldı.

Gelin işkencesinde yeni görüntüler! Biri öldüresiye dövdü, diğeri cenaze evinde göbek attıGelin işkencesinde yeni görüntüler! Biri öldüresiye dövdü, diğeri cenaze evinde göbek attı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Kurdun dağ keçisi avı saniye saniye kameradaKurdun dağ keçisi avı saniye saniye kamerada
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.