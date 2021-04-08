Canlı yayın karıştı! Şiddet görüntülerini çeken gelin, eltisinin cinsel organını da çekmiş

Manisa'da, 28 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini Fadime Aslan (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin Fadime Aslan, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.

Bununla birlikte yaşlı kadının otopsisi devam ederken, şüpheli ölümüyle ilgili iddialar da konuşulmaya devam ediyor. Dün yayınlanan görüntülerde evin küçük gelini Fidan Aslan yaşlı kadının hem kıyafetlerini giymiş, hem de ölümünden birkaç hafta sonra göbek atmıştı.

CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Müge Anlı'da yayınlanan bugünkü programda ise ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Elti Bahar Aslan, Fidan'ın kendisinin cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiğini söylemişti. Bahar Aslan, Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine de gösterdiğini anlattı.

KÜÇÜK GELİN FİDAN CANLI YAYINI KARIŞTIRDI

Fidan Aslan'ın yaptıkları ortaya çıkınca eşi de bir başka ifşa da bulundu. Fidan'ın kocası, karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Aslan, yerinden fırlayıp saldırıya geçti.