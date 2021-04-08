Canlı yayın karıştı! Şiddet görüntülerini çeken gelin, eltisinin cinsel organını da çekmiş

Manisa'da, 28 gün önce hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın (88) mezarı, gelini Fadime Aslan (61) tarafından öldüresiye dövüldüğüne dair videoların ortaya çıkması nedeniyle açıldı. Aslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, görüntüler üzerine gözaltına alınan gelin Fadime Aslan, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatın üzerine serbest bırakıldı.
Bununla birlikte yaşlı kadının otopsisi devam ederken, şüpheli ölümüyle ilgili iddialar da konuşulmaya devam ediyor. Dün yayınlanan görüntülerde evin küçük gelini Fidan Aslan yaşlı kadının hem kıyafetlerini giymiş, hem de ölümünden birkaç hafta sonra göbek atmıştı.
Müge Anlı'da yayınlanan bugünkü programda ise ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Elti Bahar Aslan, Fidan'ın kendisinin cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiğini söylemişti. Bahar Aslan, Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine de gösterdiğini anlattı.
Fidan Aslan'ın yaptıkları ortaya çıkınca eşi de bir başka ifşa da bulundu. Fidan'ın kocası, karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Aslan, yerinden fırlayıp saldırıya geçti.
Kocasının üstüne atlayan Fidan Aslan, canlı yayında onu tekmeledi. Stüdyoya güvenlik görevlileri girdi. Fidan Arslan'ı ancak 2 güvenlik görevlisi kocasının üzerinden alabildi. Güvenlik ekibi onu Müge Anlı'nın oturduğu yerin köşesine çekti. Bu sırada ünlü sunucu koltuğundan yaşananları korkmuş bir şekilde izliyordu.
İşkence görüntüleri çıkan gelin Fadime Aslan da canlı yayına katıldı. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime, kaynanasını kendi gelini Fidan Aslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Olay günü kayınvalidesinin altına yaptığını belirten Fadime Aslan, onu yataktan kaldırıp salona getirdiğini, kıyafetlerini değiştirmek için yaşlı kadını gelinine bırakıp odasına gittiğini, yalnız başına kalan gelininin de kayınvalidesini bu sırada öldürdüğünü iddia etti.
88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümü yaşlılığa bağlı sayıldı ve otopsi yapılmadan toprağa verildi. Eşiyle kavga eden evin küçük gelini Fidan Aslan, tehditlere maruz kalınca o güne kadar çektiği işkence görüntülerini ifşa etti. Bu görüntüler medyaya düşünce savcılık devreye girdi ve yaşlı kadının mezarı 'ölüm nedeninin kesin tespiti' için yeniden açıldı.
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