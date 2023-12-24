Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıkan spiker Meltem Günay ile yönetmenin işine son verildi! TGRT Haber'den açıklama

TGRT Haber'in 24 Aralık Pazar günü 'Hafta Sonu Haberleri' adlı yayınında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Uzun yıllardır TGRT'de görev yapan spiker Meltem Günay, yayına Starbucks bardağıyla çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, TGRT Haber'den açıklama geldi.

'ÖRTÜLÜ REKLAM' DENİLEREK İŞLERİNE SON VERİLDİ

TGRT tarafından yapılan açıklamada, 'örtülü reklam' olduğu belirtilerek Meltem Günay ile yönetmenin işine son verildiği duyuruldu.

TGRT Haber'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir."





