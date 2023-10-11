Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan devrede! Hamas'ın elindeki sivil esirlerle ilgili müzakere

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın elindeki sivil rehineler için devreye girdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Hamas'ın elindeki sivil esirlerle ilgili müzakere yürütüyor. Rehineler için Hamaslı yetkililer ile Ankara'da görüşmeler yapıldığı belirtildi.

GAZZE İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barış için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Erdoğan bugün de peş peşe kritik temaslar yaptı.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Erdoğan, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi.

ARABULUCULUK MESAJI

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

