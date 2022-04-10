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Canlı yayında duyurdu! 'İYİ Parti'nin adayı hazır'

10.04.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Sekreteri Hukukçu Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayın programında partisinin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya "Adayımız hazır, seçim sürecine girince açıklayacağız" yanıtını verdi.

Canlı yayında duyurdu! 'İYİ Parti'nin adayı hazır'

2023 seçimlerine az bir süre kala partilerin cumhurbaşkanı adayları merak ediliyor. Katıldığı canlı yayın programında konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Hukukçu Uğur Poyraz, partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak "Adayımız hazır, seçim sürecine girince açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

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"AKŞENER ADAYIN TEMEL KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ"

“Seçim startının verildiği günün ertesi gününde adayınız hazır mı?” sorusuna Poyraz “hazır” yanıtını verdi. Millet İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı yönündeki tartışmalarla ilgili ise Poyroz şunları ifade etti:

"Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, katıldığı toplantı ve bütün açık alanlarda bu sürece ilişkin adayın temel kriterlerini belirledi. Yani biz 'İkinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz' dedi. Bu Sayın Genel Başkanımızın cümlesi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedi. Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar, açıklama yapılmamalı.

Biz Türkiye'nin parlamenter sisteme geçeceğini bu sistem ile Türkiye'yi başbakan ve kabinesinin yöneteceğini biliyoruz. Bütün mücadelemizi bunu üzerine kuruyoruz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz."

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