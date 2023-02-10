Canlı yayında gözleri doldu, boğazı düğümlendi! Deprem Profesörü Cenk Yaltırak adeta yalvardı: İstanbul'u, İzmit'i, Bursa'yı büyütmeyin!

Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin 5. gününde kritik saatlere girilirken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş için arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Göçük altında kalanlar için zamanın giderek daraldığı deprem bölgelerine bir yandan yardımlar ulaştırılmaya devam ederken, bilim insanları da bıkmadan usanmadan her fırsatta Türkiye'yi uyarıyor.

GÖZLERİ DOLDU, BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

FOX TV'deki canlı yayında katılan İTÜ'den Cenk Yaltırak'ın yaptığı uyarı sırasında gözlerinin dolması, herkesi ağlattı.

İTÜ Öğretim Üyesi Jeofizik Prof.ü Cenk Yaltırak, her daim itidalli uyarılarıyla sosyal medyada aktif bir kişilik. Sürekli depreme karşı uyarılarda bulunan Yaltırak bugün katıldığı canlı yayında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

"SAFSATAYI BIRAKIN. ŞARLATANLARI TAKİP ETMEYİN"

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, yaptığı açıklamada depreme hazırlık konusunda "Safsatayı bırakın. Şarlatanları takip etmeyin. Biz burada kariyer yapmıyoruz. Kendimizi göstermeye çalışmıyoruz." dedi.

"İSTANBUL'U, İZMİT'İ, BURSA'YI BÜYÜTMEYİN!"

Konuşmakta güçlük çeken Yaltırak, sözlerinin devamında "Marmara Bölgesi Türkiye ekonomisinin yüzde 65'i. Fabrikaları, OSB'leri İç Anadolu'nun boşaltılmış şehirlerine taşıyın. İstanbul'u, İzmit'i, Bursa'yı büyütmeyin!" diye uyardı.