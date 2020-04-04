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  4. Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı

Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

ABD medyasınndan CNN İnternational sunucusu Erin Burnett, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger’ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

CNN sunucusu Burnett, koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger ile Cuma günü gerçekleştirdiği röportajda duygulandı. Lewinger 42 yaşındaki eşi Joseph Lewinger’ı kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü canlı yayında anlattı. Lewinger, kocasına kendisini ve üç çocuğunu bırakmaması için yalvardığını anlatırken sunucu Burnett gözyaşlarını tutamadı.

'EVDE KALMANIZ İÇİN YALVARIYORUM'

Lewinger New York’luları evde kalmaları için uyarırken sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı :

“Evde kalman için her zerrem ile sana yalvarıyorum! Eğer kocam başkalarını kurtarmak için ölmek zorunda kaldıysa, ölümünün de en az hayatı kadar etkileyici olduğu gerçeğiyle barışırım (bir gün). Ama bu sebepten dolayı olmalı!”

Kaynak: DHA

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