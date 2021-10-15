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  4. Canlı yayında oğluna bıçak dayadı, 6 gün sonra kendini yakmak istedi

Canlı yayında oğluna bıçak dayadı, 6 gün sonra kendini yakmak istedi

15.10.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Savaş K., denize açıldığı ailesine ait teknede benzin döküp kendini yakmak istedi. Savaş K., Sahil Güvenlik ekiplerince ikna edildi. Savaş K.'nın, 6 gün önce de sevgi evinden kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayayıp, sosyal medyada canlı yayın yaptığı öğrenildi.

Canlı yayında oğluna bıçak dayadı, 6 gün sonra kendini yakmak istedi

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Kilimli ilçesinden ailesine ait tekne ile denize açılan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Savaş K., Yeşil Mahalle Uzunkum Caddesi'ndeki plaja geldi. Burada kendini yakacağını iddia ederek bağıran Savaş K.'yı görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri karadan Savaş K.'yı ikna etmeye çalıştı. Kıyıya 200 metre açıkta teknesine benzin döken Savaş K., intihar edeceğini söyledi.

GEÇEN CUMARTESİ DE OĞLUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYAMIŞ

Geçen cumartesi günü sevgi evinden kaçırdığı oğlunun boğazına bıçak dayayarak sosyal medyada canlı yayın yapan ve polisin ikna etmesiyle eylemine son veren Savaş K.'yı ikna etmek için ekipler uzun süre çaba gösterdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra ikna edilen Savaş K., Sahil Güvenlik botuna alınarak limandan karaya çıkartıldı. Savaş K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar sosyal medya Zonguldak
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