HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında ölümden döndü! Cansu Canan Özgen’i heimlich manevrası ile kurtardılar! Şoke eden anlar…

Canlı yayında ölümden döndü! Cansu Canan Özgen’i heimlich manevrası ile kurtardılar! Şoke eden anlar…

06.01.2024 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında korkutan anlar yaşandı. Cansu Canan Özgen yayın sırasında yediği bir kuruyemişin soluk boğazına kaçması sonucunda ölümden döndü. Soluk borusuna kuruyemiş kaçan Özgen’in yaşadığı talihsiz olay sırasında apar topar yayından çıkıldı. Özgen, gazeteci Can Özçelik’in heimlich manevrası müdahalesi ile kurtulduğunu belirtti.

Canlı yayında ölümden döndü! Cansu Canan Özgen’i heimlich manevrası ile kurtardılar! Şoke eden anlar…

TV100’de yayımlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında korku dolu dakikalar yaşandı. Cansu Canan Özgen yayın sırasında birden fenalaştı. Canlı yayında fenalaşan Özgen’e ilk müdahaleyi Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç yaptı.

2

Sevinç, ünlü sunucuya önce su verdi ardından da sırtına vurdu. Ancak sonuç alınamayınca apar topar yayından çıkıldı. Bir süre sonra yayın devam ederken soluk borusuna kuruyemiş kaçan Özgen'e heimlich manevrası ile Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik’in müdahalede bulunduğu açıklandı.

3

“HEİMLİCH MANEVRASI HAYAT KURTARIYOR”

Yayın sırasında soluk borusuna kuruyemiş kaçan Cansu Canan Özgen izleyenleri korkuttu. Özgen yaptığı açıklamada "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk. " ifadelerine yer verdi.

4

5

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken atamaErdoğan imzaladı! Dikkat çeken atama
Bolu'da korkutan depremBolu'da korkutan deprem
İsias Otel Davası ertelendi!İsias Otel Davası ertelendi!
Anahtar Kelimeler:
TV100 Cansu Canan Özgen
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.