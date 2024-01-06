Canlı yayında ölümden döndü! Cansu Canan Özgen’i heimlich manevrası ile kurtardılar! Şoke eden anlar…

TV100’de yayımlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında korku dolu dakikalar yaşandı. Cansu Canan Özgen yayın sırasında birden fenalaştı. Canlı yayında fenalaşan Özgen’e ilk müdahaleyi Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç yaptı.

Sevinç, ünlü sunucuya önce su verdi ardından da sırtına vurdu. Ancak sonuç alınamayınca apar topar yayından çıkıldı. Bir süre sonra yayın devam ederken soluk borusuna kuruyemiş kaçan Özgen'e heimlich manevrası ile Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik’in müdahalede bulunduğu açıklandı.

“HEİMLİCH MANEVRASI HAYAT KURTARIYOR”

Yayın sırasında soluk borusuna kuruyemiş kaçan Cansu Canan Özgen izleyenleri korkuttu. Özgen yaptığı açıklamada "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk. " ifadelerine yer verdi.







