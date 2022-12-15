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Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tartışma yaratan Cihan Kolivar için 9 yıl 1 ay hapis istemi

15.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 ay hapis cezası istendi. Kolivar, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tartışma yaratan Cihan Kolivar için 9 yıl 1 ay hapis istemi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.

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NE OLMUŞTU?

Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında, "Madem bunu siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum. Ezber değil. Kişi başı ekmek tüketimi 210 kilo. İsveç, Norveç, Japonya'da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanmıştı. Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Kolivar, çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevine götürülmüştü. Kolivar, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesine karar verilmişti.

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