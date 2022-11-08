"Ekmek" açıklaması bir anda gündem oldu! Tartışmalar büyüyor... Ömer Çelik'ten Kolivar'a tepki

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın önceki gün yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. Katıldığı bir canlı yayında, İstanbul'da ekmek fiyatlarının konuşulduğu sırada Kolivar, "Ekmeği temel gıda maddesi sayıyorsunuz. Ben öyle saymıyorum. Ben de diyorum ki ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şeydir. Türkiye'de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilodur. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doğduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor." demişti.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Kolivar'ın sözleri gündem olurken tepkiler de peş peşe geldi. AK Parti Sözücü Ömer Çelik de konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çelik paylaşımında, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" ifadelerini kullandı.