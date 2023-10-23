Cansız bedenler arasında geziyordu, dünyası başına yıkıldı! Ailesini arayan Filistinli çocuğun görüntüleri kahretti

İsrail-Hamas çatışmasında 17. güne girildi. Gazze Şeridi aralıksız hava saldırılarına maruz kalıyor. Birçok sivil yerleşim yeri de saldırıların hedefi haline gelirken Filistinliler hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

Filistinli bir çocuk da, Gazze Şeridi’ndeki bir hastanenin önünde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri arasında ailesini aradı.

CENAZELERE BİR BİR BAKTI

Sırayla kefenlenmiş cenazelere bakarak yakınlarını arayan küçük çocuk, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptü. Filistinli çocuğun o anları yürek yaktı.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’i çocuk, bin 119’u kadın ve 217’si yaşlı olmak üzere 5 bin 87’ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273’e yükseldi.

(İHA)





