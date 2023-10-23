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Cansız bedenler arasında geziyordu, dünyası başına yıkıldı! Ailesini arayan Filistinli çocuğun görüntüleri kahretti

23.10.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kefenlenip bir hastanenin önüne kondu. Küçük bir çocuk da o cesetler arasında gezip ailesini aradı. Çocuk bir yakınının cansız bedenini öpüp gözyaşlarına boğuldu.

Cansız bedenler arasında geziyordu, dünyası başına yıkıldı! Ailesini arayan Filistinli çocuğun görüntüleri kahretti

İsrail-Hamas çatışmasında 17. güne girildi. Gazze Şeridi aralıksız hava saldırılarına maruz kalıyor. Birçok sivil yerleşim yeri de saldırıların hedefi haline gelirken Filistinliler hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

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Filistinli bir çocuk da, Gazze Şeridi’ndeki bir hastanenin önünde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri arasında ailesini aradı.

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CENAZELERE BİR BİR BAKTI

Sırayla kefenlenmiş cenazelere bakarak yakınlarını arayan küçük çocuk, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptü. Filistinli çocuğun o anları yürek yaktı.

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CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’i çocuk, bin 119’u kadın ve 217’si yaşlı olmak üzere 5 bin 87’ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273’e yükseldi.

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(İHA)

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