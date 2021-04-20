Çapkın bir erkek nasıl anlaşılır?

İkili ilişkilerin hepsinin dinamikleri birbirinden farklıdır. Ortak noktaları ise her daim hassas bir terzinin iki ucunda durmalarıdır. İlişkiler iki kişilik olarak ilerler ve temelde iki farklı karakterin aynı paydada buluşmasını baz alır. İşlerin çoğu zaman bu kadar basit olmadığının farkındayız. Kalp kırıklıkları, aşk acıları ve hüzün... Bunlar da ilişkinin bir parçasıdır. Ancak eğer sürekli aynı şeyleri yaşıyorsanız; sağlıksız giden bir şeylerin olduğunu anlamanız gerekir.

Hayatınızda süper etkileyici, kadının ayaklarını yerden kesen, flörtöz, 'Bu dünyada gördüğüm en güzel kadın sensin' şeklinde iltifat eden, 'Daha önce böyle hissetmedim' deyip ortadan kaybolan erkekler olduysa sorunun çözümünü biliyoruz. Sürekli çapkın erkeklere denk geliyor ve sonunda acı çeken siz oluyorsanız, bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz demektir. Çapkın erkeği kilometrelerce öteden tanımak istiyorsanız bu maddeler tam size göre!

İNTERNET MERAKINI SORGULAYIN

İlk adımda internete duyduğu ilginin boyutunu öğrenmeye çalışın. Bütün sosyal medya uygulamalarından haberi varsa, onların hepsinde hesapları olabilir. Partnerinize ait olan profilleri incelmek onun hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.