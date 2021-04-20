Çapkın bir erkek nasıl anlaşılır?

İkili ilişkilerin hepsinin dinamikleri birbirinden farklıdır. Ortak noktaları ise her daim hassas bir terzinin iki ucunda durmalarıdır. İlişkiler iki kişilik olarak ilerler ve temelde iki farklı karakterin aynı paydada buluşmasını baz alır. İşlerin çoğu zaman bu kadar basit olmadığının farkındayız. Kalp kırıklıkları, aşk acıları ve hüzün... Bunlar da ilişkinin bir parçasıdır. Ancak eğer sürekli aynı şeyleri yaşıyorsanız; sağlıksız giden bir şeylerin olduğunu anlamanız gerekir.
Hayatınızda süper etkileyici, kadının ayaklarını yerden kesen, flörtöz, 'Bu dünyada gördüğüm en güzel kadın sensin' şeklinde iltifat eden, 'Daha önce böyle hissetmedim' deyip ortadan kaybolan erkekler olduysa sorunun çözümünü biliyoruz. Sürekli çapkın erkeklere denk geliyor ve sonunda acı çeken siz oluyorsanız, bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz demektir. Çapkın erkeği kilometrelerce öteden tanımak istiyorsanız bu maddeler tam size göre!
İlk adımda internete duyduğu ilginin boyutunu öğrenmeye çalışın. Bütün sosyal medya uygulamalarından haberi varsa, onların hepsinde hesapları olabilir. Partnerinize ait olan profilleri incelmek onun hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Çapkın erkek, her an yeni bir kadınla tanışmak için tetikte bekler. Çevreyle devamlı ilgilenir ve gözleri adeta velfecri okur. Sizinle iletişim esnasında göz temasından kaçınıyorsa ve başka yönlere bakıyorsa durumu sorgulamanın zamanı gelmiş demektir.
Geçmişte yaşadığınız ilişkilerle alakalı konuşmak aslında karşı tarafı rahatsız edebilecek bir davranıştır. Bu hem kendinizi kıskanç olarak göstermenize neden olur hem de çapkın erkekler bütün iplerin ellerinde olduğunu hissetmeye başlar. Bu nedenle önceki ilişkilerinde yaşadıklarını öğrenmek istiyorsanız, ona kadınlar hakkında sorular sorun. Eğer kadınlar hakkında sizinden daha bilgiliyse bunun nedenini bir düşünmenizi tavsiye ederiz.
Günümüzde neredeyse bütün işlerimizicep telefonları aracılığıyla halledebileceğimiz bir noktaya ulaştık. Bu nedenle cep telefonunda geçirilen süre fazlalaştı. Ancak çapkın erkekler bu sürenin de üzerine çıkıyor. Sürekli telefonla uğraşması ya da telefona bakması başka birinden haber beklediğine işaret olabilir. Üstelik bu başkasının bir kadın olma ihtimali de bir hayli yüksektir.
Bir erkeğin diğer kadınlara karşı olan davranışları pek çok soru işaretinin cevabıdır. Bu nedenle çapkın bir erkeği tanımak istiyorsanız bu davranışları analiz etmeniz yeterlidir. Çapkın bir erkek aslında kadınların yanında son derece rahattır.
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