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  4. Caretta caretta şoku! Tatilcileri önce korkuttu, sonra güldürdü

Caretta caretta şoku! Tatilcileri önce korkuttu, sonra güldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Antalya'da denize akın eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sıcak havaları fırsat bilerek sahile giden kişiler, denize çok yakın mesafede yüzen cismi fark edince hızla kıyıya yöneldi.

Hemen denizden çıkan tatilciler, yüzen canlının caretta caretta olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

Antalya’nın Lara bölgesindeki sahilde denize vatandaşlardan bazıları denizde yüzen bir cisim gördüklerini söyleyip sudan çıkınca diğer vatandaşları da korkuttular. Sahile kadar gelen yüzen cismin ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar kısa süre sonra caretta carettanın yeniden kendini göstermesi üzerine rahat bir nefes aldılar. Antalya sahillerinin vazgeçilmez sevimli canlılarından olan Caretta Caretta’nın nın sahile 20 metre mesafedeki kısa yüzme dansını izleyen vatandaşlar, korkutmamak için Caretta Caretta gözden kaybolduktan sonra deniz keyfine devam etti. (İHA)

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