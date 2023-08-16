Çarpıcı hamle... Twitter (X), TweetDeck'i ücretli hale getiriyor!

Elon Musk Twitter'ın adını kısa süre önce X olarak değiştirmişti. Musk bununla da sınırlı kalmadı ve Twitter'ın logosu da dahil olmak üzere birçok yerde değişikliğe imza attı.

TWITTER'DAN TWEETDECK HAMLESİ

The Verge'ün haberine göre ise Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal ağ X, şimdi de TweetDeck'i ücretli bir hizmet haline getirme sözünü nihayet yerine getiriyor gibi görünüyor.

Aralarında sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın da bulunduğu pek çok X kullanıcısı, teknik adı XPro olan TweetDeck'e girmeye çalıştıklarında X Premium (eski adı Twitter Blue olan abonelik) için bir satış sayfası gördüklerini söyledi.

X has finally killed free access to tweetdeck



It’s now officially a Premium subscriber-only tool



a sales page for X Premium now pops up when trying to lead Tweetdeck.



bad news for social media managers, journalists, and power users — Matt Navarra (@MattNavarra) August 15, 2023

TechCrunch'ın haberine göre de platformda birçok kullanıcı TweetDeck'e erişmeye çalışırken kendilerine Blue aboneliği satın almalarını isteyen bir açılır pencere gösterildiğini belirtti.

Independent'in haberine göre ise TweetDeck'in web sitesini ziyaret eden abone olmayan kullanıcılar artık Twitter'ın premium hizmetine kaydolmayı teşvik eden bir sayfaya yönlendiriliyor.

DUYURUSUNU YAPMIŞTI

X, 3 Temmuz'da XPro'yu sadece abonelere özel bir özellik haline getireceğini duyurmuştu. O zaman geçişin "30 gün içinde" gerçekleşeceğini söylemişti.

TWİTTER'IN EN POPÜLER ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARINDAN BİRİYDİ

Kullanıcıların farklı hesaplara ve birden fazla özel akışa erişmesine olanak tanıyan TweetDeck, Twitter'ın en popüler üçüncü taraf uygulamalarından biri olmuştu.

TweetDeck, 2011 yılında Twitter tarafından satın alınmıştı.



