Çarpıcı hamle... Twitter (X), TweetDeck'i ücretli hale getiriyor!

Elon Musk Twitter'ın adını kısa süre önce X olarak değiştirmişti. Musk bununla da sınırlı kalmadı ve Twitter'ın logosu da dahil olmak üzere birçok yerde değişikliğe imza attı.

The Verge'ün haberine göre ise Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal ağ X, şimdi de TweetDeck'i ücretli bir hizmet haline getirme sözünü nihayet yerine getiriyor gibi görünüyor.

Aralarında sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın da bulunduğu pek çok X kullanıcısı, teknik adı XPro olan TweetDeck'e girmeye çalıştıklarında X Premium (eski adı Twitter Blue olan abonelik) için bir satış sayfası gördüklerini söyledi.

X has finally killed free access to tweetdeck



It’s now officially a Premium subscriber-only tool



a sales page for X Premium now pops up when trying to lead Tweetdeck.



bad news for social media managers, journalists, and power users