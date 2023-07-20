HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çarpıcı keşif! Gök bilimciler, aynı yörüngeyi paylaşan iki "kardeş" ötegezegen tespit etti

Çarpıcı keşif! Gök bilimciler, aynı yörüngeyi paylaşan iki "kardeş" ötegezegen tespit etti

20.07.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gök bilimciler çarpıcı bir keşfe imza attı. Gök bilimciler, Erboğa (Centaurus) takımyıldızında, Dünya'ya 370 ışık yılı uzaklıkta bulunan "PDS 70" sisteminde, aynı yörünge üzerinde iki ötegezegen tespit etti.

Çarpıcı keşif! Gök bilimciler, aynı yörüngeyi paylaşan iki "kardeş" ötegezegen tespit etti

CNN'nin haberine göre, gök bilimcilerin Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu ile yaptığı gözlemler sonucunda, genç bir yıldızın yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri bir ötegezegene "kardeş" bir başka gezegen keşfedildi.

Yıldızın yörüngesinde daha önceden "PDS 70b" ve "PDS 70c" adı verilen iki gezegen tespit edildiği ancak "PDS 70b"nin yörüngesi üzerinde, oluşum sürecinde veya zaten oluşmuş bir gezegenin yapı taşları olabilecek bir enkaz bulutu gözlemlendiği belirtildi.

Enkaz bulutunun kütlesinin Ay'ın yaklaşık 2 katı olduğu kaydedildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2018'de keşfedilen ötegezegen "PDS 70b"nin, 3 Jüpiter kütlesinde olduğunu ve yıldızının etrafındaki yörüngesini tamamlamasının 119 yıldan fazla sürdüğünü açıkladı.

Madrid Astrobiyoloji Merkezi Araştırma Görevlisi ve çalışmanın baş yazarı Dr. Olga Balsalobre-Ruza, yaptığı açıklamada, "20 yıl önce teorik olarak 'Truva atı' veya 'eş yörüngeli gezegenler' olarak adlandırılan benzer kütleye sahip gezegen çiftlerinin, yıldızlarının etrafında aynı yörüngeyi paylaşabileceği tahmin ediliyordu. İlk defa bu teoriye uygun bir kanıt bulduk." dedi.

Balsalobre-Ruza, Jüpiter benzeri bir gezegenin yörüngesini binlerce gök taşıyla paylaşabileceğinin düşünüldüğünü ancak gezegenlerin aynı yörüngeyi paylaşmasının ilginç olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, söz konusu gezegenlerin görüntüsünün alınması halinde bunun, "iki gezegenin aynı yörüngeyi paylaşabileceğini gösteren bugüne kadarki en güçlü kanıt" olabileceğini düşünüyor.

Güneş Sistemi'nde de yaygın görülen "Truva atları"nın, gezegenlerle aynı yörüngede bulunan kayalık gök cisimleri olduğu, Dünya'nın yörüngesinde bir çift ve Jüpiter'in yörüngesinde 12 binden fazla "Truva" gök taşı olduğu belirtiliyor.

Araştırma, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta balkon faciası: 1 ölü, 2 yaralıKahramanmaraş'ta balkon faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Google test ediyor! Adı Genesis... Haber yazabilecekGoogle test ediyor! Adı Genesis... Haber yazabilecek
Korkutan yangın! Vatandaşlar da müdahale ettiKorkutan yangın! Vatandaşlar da müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
uzay gezegen

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.