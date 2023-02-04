Çarpışmanın eşiğinden dönüldü! Dünya yörüngesinde endişe yaratan olay...

Alçak Dünya yörüngesi, 27 Ocak günü ilginç, ilginç olduğu kadar da endişelendiren bir olayın adresi oldu. Çünkü bu olayda, iki ıskartaya çıkmış uzay nesnesi arasındaki bir çarpışmaya az kaldı. Adeta alçak Dünya yörüngesinde meydana gelebilecek bir çarpışmanın eşiğinden dönüldü.

Space.com'un haberine göre; Alçak Dünya yörüngesi, o gün binlerce parça tehlikeli uzay enkazı oluşturmaya sebep olabilecek bir 'ramak kala' olayının yeriydi.

ÇOK AMA ÇOK KÜÇÜK BİR FARKLA BİRBİRLERİNİ ISKALADILAR!

Uydu izleme ve çarpışma tespit firması LeoLabs, iki ıskartaya çıkartılmış Sovyet uzay nesnesinin, inanılmaz derecede küçük bir farkla birbirini ıskaladığını açıkladı. Söz konusu uzay nesnelerinin bir roket gövdesi ve bir casus uydu olduğu belirtildi.

LeoLabs'ın açıklamasına göre 27 Ocak Cuma günü, iki nesne birbirini 6 metreyle ıskaladı. Neyse ki iki nesne çarpışmadı.

LeoLabs'e göre, birbirini kıl payı ıskalayan iki nesne, bir SL-8 roket gövdesi ve radyo iletişimleri veya radar iletimleri gibi elektronik sinyalleri engellemek için tasarlanmış, artık ölü bir Rus casus uydusu olan Cosmos 2361 idi. NASA'ya göre Cosmos 2361, 1998'de fırlatılmıştı. SL-8 ise ilk olarak 1964'te hizmete girmiş ve 2009'a kadar uçmaya devam etmişti.



