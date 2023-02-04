HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çarpışmanın eşiğinden dönüldü! Dünya yörüngesinde endişe yaratan olay...

Çarpışmanın eşiğinden dönüldü! Dünya yörüngesinde endişe yaratan olay...

04.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alçak Dünya yörüngesinde yaşanan endişe verici olayda, iki hurdaya çıkartılmış uzay nesnesinin (bir roket gövdesi ve casus uydu) birbiriyle çarpışması kıl payı atlatıldı. Uzay çöpleri az kalsın birbirlerine çarpacaktı ancak inanılmaz derecede küçük bir farkla birbirini ıskaladılar. Eğer çarpışsaydılar binlerce parça tehlikeli uzay enkazı oluşturmaya sebep olabilirlerdi.

Çarpışmanın eşiğinden dönüldü! Dünya yörüngesinde endişe yaratan olay...

Alçak Dünya yörüngesi, 27 Ocak günü ilginç, ilginç olduğu kadar da endişelendiren bir olayın adresi oldu. Çünkü bu olayda, iki ıskartaya çıkmış uzay nesnesi arasındaki bir çarpışmaya az kaldı. Adeta alçak Dünya yörüngesinde meydana gelebilecek bir çarpışmanın eşiğinden dönüldü.

Space.com'un haberine göre; Alçak Dünya yörüngesi, o gün binlerce parça tehlikeli uzay enkazı oluşturmaya sebep olabilecek bir 'ramak kala' olayının yeriydi.

ÇOK AMA ÇOK KÜÇÜK BİR FARKLA BİRBİRLERİNİ ISKALADILAR!

Uydu izleme ve çarpışma tespit firması LeoLabs, iki ıskartaya çıkartılmış Sovyet uzay nesnesinin, inanılmaz derecede küçük bir farkla birbirini ıskaladığını açıkladı. Söz konusu uzay nesnelerinin bir roket gövdesi ve bir casus uydu olduğu belirtildi.

uydu1

LeoLabs'ın açıklamasına göre 27 Ocak Cuma günü, iki nesne birbirini 6 metreyle ıskaladı. Neyse ki iki nesne çarpışmadı.

LeoLabs'e göre, birbirini kıl payı ıskalayan iki nesne, bir SL-8 roket gövdesi ve radyo iletişimleri veya radar iletimleri gibi elektronik sinyalleri engellemek için tasarlanmış, artık ölü bir Rus casus uydusu olan Cosmos 2361 idi. NASA'ya göre Cosmos 2361, 1998'de fırlatılmıştı. SL-8 ise ilk olarak 1964'te hizmete girmiş ve 2009'a kadar uçmaya devam etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden sözler! Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladıDünyayı tedirgin eden sözler! Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem!
'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı
Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya roket Uydu

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı

O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak: 'Okul tatili uzayabilir'

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak: 'Okul tatili uzayabilir'

Çiftetelli oynayan da var kayak yapan da

Çiftetelli oynayan da var kayak yapan da

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.