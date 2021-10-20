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  4. Çarptığı TIR'a ayağı sıkıştı! D-100 Karayolu'nda korkunç kaza

Çarptığı TIR'a ayağı sıkıştı! D-100 Karayolu'nda korkunç kaza

20.10.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde ilerleyen motosikletli, TIR'a çarptı. Ayağı sıkışan motosikletli, 500 metre sürüklendi. Kazadan yaralı halde kurtulan sürücü, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çarptığı TIR'a ayağı sıkıştı! D-100 Karayolu'nda korkunç kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda seyir halinde ilerlediği sırada arkadan çarptığı tıra saplanarak 500 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza 01.20 sıralarında Körfez D100 Karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen sürat motosikleti ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde tıra arkadan çarptı.

BACAĞI TIR'IN DORSESİNE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı tırın dorsesine sıkışan sürücü, tırla birlikte 500 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin uyarısı ile tırın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve ayağında kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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