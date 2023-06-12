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Çarşafları tek yıkamada bembeyaz yapıyor! Deterjan kullanmaya gerek kalmıyor

12.06.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes mis gibi kokan tertemiz gözüken çarşaflarda uyumak istiyor. Ancak bazı durumlarda çarşaflar yıkansa bile yeterince temiz görünmeyebiliyor. Sararan çamaşırları beyazlatmak için etkili yöntemler araştırılıyor. Çarşafları tek yıkamada beyazlatan karışımını paylaşan bir kadın sosyal medyada övgü topladı.

Çarşafları tek yıkamada bembeyaz yapıyor! Deterjan kullanmaya gerek kalmıyor

Otel odalarındaki çarşaflar gibi bembeyaz ve mis kokulu yataklarda uyumak herkesin hakkı. Bunun için yapılması gerekenler oldukça basit. Çarşafları beyazlatmanın yolunun yüksek fiyatlı deterjanlar geçtiği düşünülse de evde bulunan temel malzemelerle bembeyaz çarşaflara kavuşmak çok daha kolay oluyor.

ÇARŞAFLARI BEYAZLATMANIN KOLAY YOLU

TikTok'ta bir temizlik uzmanı yalnızca iki malzeme kullanarak gri veya sarı çarşafların orijinal renk tonlarına nasıl döndürüleceğini gösterdi. Sonuçların "daha parlak" ve "daha beyaz" çarşaflar olduğunu iddia etti.

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Çamaşır makinesine kirli çamaşır, beyaz sirke ve kabartma tozu karışımı doldurmayı önerdi. Önce çarşaflar, ardından dağıtıcı çekmecesine yarım bardak karbonat dökülmelidir.

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Bir sonraki adım, otomatik yumuşatıcı çekmecesine yarım bardak damıtılmış beyaz sirke dökmektir. Bu, sirkenin döngünün sonuna doğru eklenmesini sağlamak için önemlidir. Otomatik bölmeye sahip olmayan kişiler için, çamaşır makinesini durulama döngüsünden önce durdurmayı ve bunun yerine sirkeyi manuel olarak eklemeyi önerdi. En derin temizlik için en sıcak yıkama programını (yaklaşık 60C) kullanmanızı tavsiye etti.

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