KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

10.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciltte oluşan çatlaklar her insanda çeşitli nedenlere bağlı olarak görülebiliyor. Cilt çatlakları özellikle kadınları oldukça rahatsız ediyor. Oluşan çatlakların giderilmesi çok zor olabiliyor. Çatlakları tamamen geçirmek için tıbbi işlemler bulunsa da evde yapacağınız bakımlar ile de çatlak görünümünden kurtulabilirsiniz.

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Cilt çatlakları vücut kuruluğu, hamilelik ve genetik faktörler gibi nedenlerden dolayı oluşabiliyor. Çatlakların oluşmasını engellemek için cildin nemlendirilmesini iyi yapmak gerekiyor. Nemli cilt kuru cilde göre çok daha zor çatlıyor. Çatlaklar kırmızı ve beyaz renkte olabiliyorlar. Çatlakların görünümünü azaltmak için henüz kırmızı renkteyken müdahale etmek daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.

ÇATLAKLARI GEÇİREN YAĞ

ç2

Cilt çatlaklarını geçirmek için lazer uygulamaları yapılabiliyor. Cilde uygulanan lazer uygulamaları çatlak görünümünü oldukça azaltıyor. Ancak evde uygulayacağınız yöntemler ile lazer gibi etkili şekilde çatlaklarınızı azaltabilirsiniz. Kantaron yağlarının cilde faydaları herkes tarafından biliniyor. Daha çok sarı kantaron yağı kullanılsa da kırmızı kantaron yağının faydaları da saymakla bitmiyor. Kırmızı kantaron yağı cilt çatlaklarının görünümünü oldukça azaltıyor. Yanıkları, cilt lekelerinin görünümünü gideriyor.

UYGULANIŞI

ç4

Kırmızı kantaron yağını sürmeden önce cildin temiz olması gerekiyor. Yağı uygulamadan önce duşta çatlak olan yerlere yapacağınız sert masaj ile kantaron yağının etkisini arttırabilirsiniz. Duştan çıktıktan sonra durulanmadan çatlak olan bölümlere kantaron yağını uygulamalısınız. Sürdüğünüz kırmızı kantaron yağını 5 dakika boyunca sorunlu bölgeye iyice masaj yaparak uygulamalısınız. Bu tarifi her gün düzenli olarak yaparsanız çatlaklarınızın görünümünü en etkili şekilde azaltabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde önerilerDoğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Çok geç fark ediliyor! Belirtilere dikkat...

Çok geç fark ediliyor! Belirtilere dikkat...

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

İlginizi Çekebilir

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.