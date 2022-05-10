Çatlaklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Cilt çatlakları vücut kuruluğu, hamilelik ve genetik faktörler gibi nedenlerden dolayı oluşabiliyor. Çatlakların oluşmasını engellemek için cildin nemlendirilmesini iyi yapmak gerekiyor. Nemli cilt kuru cilde göre çok daha zor çatlıyor. Çatlaklar kırmızı ve beyaz renkte olabiliyorlar. Çatlakların görünümünü azaltmak için henüz kırmızı renkteyken müdahale etmek daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.

ÇATLAKLARI GEÇİREN YAĞ

Cilt çatlaklarını geçirmek için lazer uygulamaları yapılabiliyor. Cilde uygulanan lazer uygulamaları çatlak görünümünü oldukça azaltıyor. Ancak evde uygulayacağınız yöntemler ile lazer gibi etkili şekilde çatlaklarınızı azaltabilirsiniz. Kantaron yağlarının cilde faydaları herkes tarafından biliniyor. Daha çok sarı kantaron yağı kullanılsa da kırmızı kantaron yağının faydaları da saymakla bitmiyor. Kırmızı kantaron yağı cilt çatlaklarının görünümünü oldukça azaltıyor. Yanıkları, cilt lekelerinin görünümünü gideriyor.

UYGULANIŞI

Kırmızı kantaron yağını sürmeden önce cildin temiz olması gerekiyor. Yağı uygulamadan önce duşta çatlak olan yerlere yapacağınız sert masaj ile kantaron yağının etkisini arttırabilirsiniz. Duştan çıktıktan sonra durulanmadan çatlak olan bölümlere kantaron yağını uygulamalısınız. Sürdüğünüz kırmızı kantaron yağını 5 dakika boyunca sorunlu bölgeye iyice masaj yaparak uygulamalısınız. Bu tarifi her gün düzenli olarak yaparsanız çatlaklarınızın görünümünü en etkili şekilde azaltabilirsiniz.



