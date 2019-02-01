Çavuşoğlu AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

BÜKREŞ/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanımasına ilişkin Çavuşoğlu, "Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun, içerde bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir." dedi. Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Çavuşoğlu, toplantı öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. - "AP'nin kararı doğru değil, çözüm getirmez" AP'nin, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Guaido'yu tanımasıyla ilgili soruya Çavuşoğlu, "Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içerde bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir." yanıtını verdi. Çavuşoğlu, bu ülkelerin taraf tutmak yerine Venezuela içinde diyaloğu ve Venezuela ile diyaloğu ön plana çıkarması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin bu tür kararları doğru bulmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Maduro seçimle geldi. Dolayısıyla Venezuela halkının bu iradesine de saygısızlık etmesin kimse." şeklinde konuştu. Öte yandan Venezuela'da gerçekte bir sorun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunun diyalog ve iş birliği ile çözülebileceğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak Venezuela'ya ve Venezuela halkına daha çok yardımcı oluruz ve o bölgedeki birçok sorunu ortadan kaldırmış oluruz." dedi. - ABD'nin İran yaptırımları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel amaçlı ticari mekanizma kurmasıyla ilgili Çavuşoğlu, "Daha fazla diyalog ve iş birliği ile bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ticaretlerle ilgili bu yaptırımlar sadece İran değil, Avrupa ülkelerini ve Japonya dahil dünyadaki birçok ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla ABD'nin bu tavrına karşı AB'nin attığı bu adımları olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı. "ABD'nin bu kararlarından vazgeçmesi gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, hangi ülkeye olursa olsun başından beri bu tür yaptırımlara karşı olduklarını söyledi.