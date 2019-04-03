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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 22:04 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin başkenti Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve son gelişmelerin ele alındığı ve ikili ilişkilerin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Mevlüt Çavuşoğlu Mike Pompeo Türkiye

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