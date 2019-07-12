Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, "Türkiye'nin göçmenler konusunda ne kadar büyük rol oynadığını, Orta Doğu'dan ve Suriye'den gelen göçmenlere kapılarını açtığını ve onları misafirperver şekilde karşıladığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsviçreli mevkidaşı Cassis, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cassis, iki ülke arasındaki ilişkilerin yaklaşık 100 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu belirterek, ilişkileri geliştirmek ve yapıcı yönde ilerletmek istediklerini söyledi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile geçen eylül Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta yaptığı görüşmelerde ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını hatırlatan Cassis, Türkiye'nin bölgesel konuları görüşmek için çok önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

Konuk Bakan, İsviçre'de 130 bine yakın Türk diasporasının bulunduğunu ve bunların bir kısmının Türk, bir kısmının da Kürt kökenli olduğunu vurgulayarak, bu diasporanın ikili ilişkilerde köprü görevi üstlendiğini vurguladı.