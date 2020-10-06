Çavuşoğlu: Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın açıklamasında bulunuyor.

Bayramov'un açıklamalarından satır başları;

Sizin buraya gelmeniz mevcut durumumuzda bizim için çok önemli. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın her saldırısıyla Azerbaycan topraklarına tecavüz edilmiştir. Azerbaycan, vatandaşlarını müdafa etmek açısından BM kurallarına uygun olarak adımlar attı. Biz bu tarihten itibaren kardeş Türkiye'nin bütün seviyelerde desteğini gördük.

Hem askeri hem de sivil kayıplarımız var. Burada belirtmeliyiz ki, 1994 yılından 2018 yılına kadar Ermeni tarafının görüşmelerden kaçınmasıyla, 2018 yılında göreve gelen Paşinyan tarafları tamamen mahvetmiş, müzakarelere zarar vermiştir.

Son günlerde yaşanan durumlar, daha ilk günden itibaren karşı taraf sivillerimizi hedef aldı. 27 sivil vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 vatandaşımız da yaralandı. Ermenistan, Azerbaycan'ın yaşam alanlarını hedef almaktadır. 100, hatta 200 kilometreye yakın topraklarımızı hedef alması ve bu tahribatın ne kadar geniş olması yaşananların bir tezahüdür.