HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Çavuşoğlu: Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor

Çavuşoğlu: Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Azerbaycan ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. Biz sussak, tarih susmayacak" dedi.

Çavuşoğlu: Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın açıklamasında bulunuyor.

Bayramov'un açıklamalarından satır başları;

Sizin buraya gelmeniz mevcut durumumuzda bizim için çok önemli. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın her saldırısıyla Azerbaycan topraklarına tecavüz edilmiştir. Azerbaycan, vatandaşlarını müdafa etmek açısından BM kurallarına uygun olarak adımlar attı. Biz bu tarihten itibaren kardeş Türkiye'nin bütün seviyelerde desteğini gördük.

Hem askeri hem de sivil kayıplarımız var. Burada belirtmeliyiz ki, 1994 yılından 2018 yılına kadar Ermeni tarafının görüşmelerden kaçınmasıyla, 2018 yılında göreve gelen Paşinyan tarafları tamamen mahvetmiş, müzakarelere zarar vermiştir.

Son günlerde yaşanan durumlar, daha ilk günden itibaren karşı taraf sivillerimizi hedef aldı. 27 sivil vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 vatandaşımız da yaralandı. Ermenistan, Azerbaycan'ın yaşam alanlarını hedef almaktadır. 100, hatta 200 kilometreye yakın topraklarımızı hedef alması ve bu tahribatın ne kadar geniş olması yaşananların bir tezahüdür.

Ermenistan'ın bizim topraklarımıza hukuksuz şekilde yerleşmesini kabul edemeyiz. Azerbaycan sulh seven bir devlettir.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Kahraman Azerbaycan halkı, Azerbaycan'ın kendi topraklarında Ermenistan'ın yürüttüğü saldırılara karşı Azerbaycan halkı ve devletiyle dayanışmamızı göstermek için ziyaret gerçekleştirmiş bulunuyorum.

Yukarı Karabağ'ın işgal edilen tüm toprakları için bugüne kadar uluslararası somut adımlar atılmadı. 1 milyondan fazla kardeşimiz evlerine dönmek için bekliyor. Ermenistan ordusu, hem orduyu hem sivilleri hedef aldı. Azerbaycan'a da topraklarını savunmak düştü. Bu insanlık, savaş suçudur. Cenevre sözleşmesinin ihlalidir. Ermenistan'ın çaresizliğinin de göstergesidir.

Azerbaycan hiçbir zaman sivilleri hedef almıyor. Biz Azerbaycan ile bir milletiz. Uluslararası topluma, Ukrayna'nın, Gürcistan'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak, Azerbaycan için de böyle olmalı çağrısında bulunuyoruz, çifte standart olmamalı. Azerbaycan ile Ermenistan'a eşit mesafede yaklaşmak doğru değildir. Dünyadan gelen çağrılar, "Hemen ateşkes!" Ateşkes oldu da bugüne kadar ne oldu? Ermenistan'a, "Derhal Azerbaycan'ın topraklarından çekil" diyebiliyor musunuz?

Minsk başkanlarıyla görüşüp, "Somut bir planınız var mı?" diye sordum, hayır. Artık bunun böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz barış konusunda her türlü çabaya destek verdik. Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. Biz sussak, tarih susmayacak. 3 renkli bayrağınla sen çok yaşa Azerbaycan.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Merak Akşener duyurdu: Azerbaycan'a vekillerimizi göndereceğizMerak Akşener duyurdu: Azerbaycan'a vekillerimizi göndereceğiz
Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?Panik yaratan Asya Kaplan Sivrisineği nedir?
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Diğer Haberler
AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
İYİ Parti'de liste krizi, grup toplantısına da yansıdı: Katılmadılar
İYİ Parti'de 'Oy verilmeyecekler' listesi krizi devam ediyor
Merak Akşener duyurdu: Azerbaycan'a vekillerimizi göndereceğiz
Merak Akşener duyurdu: Azerbaycan'a vekillerimizi göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.