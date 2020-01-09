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  4. Çavuşoğlu: "Irak’ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"

Çavuşoğlu: "Irak’ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak Irak’ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak Irak’ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Bağdat’ta bir kez daha bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek gösterilen misafirperverlikten ötürü Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim’e teşekkür etti.

"Irak yalnız değildir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Irak’a ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Vermek istediğimiz mesaj şudur. Irak yalnız değildir ve Irak’ta birlikte bu zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Gerçekten de General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis ile beraberindekilerin ABD tarafından hedef alınması, daha sonra öncesi ve sonrasında Irak’taki üslere yapılan saldırılar bölgede çok ciddi bir gerginliğe yol açtı özellikle ABD ve İran arasında" ifadelerini kullandı.

"Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz ve buna karşıyız. Irak’ın zaten kendine has sorunları var. DAEŞ terör örgütü, PKK gibi terör örgütleriyle mücadeleden sonra yeniden istikrara ve Irak’ın yeniden inşasına yönelik çalışmalar yapılırken ve bazı zorluklarla karşılaşırken Irak’ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekir" dedi.

"Türkiye olarak gerginliklerin azaltılması için çabalıyoruz"
Tüm ülkelerin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde saygı duyması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu gerginliklerin azaltılması için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde başından beri çaba sarf ediyoruz. Başta İranlı ve ABD’li muhataplarımız olmak üzere ve BM Genel Sekreteri Guterres ve diğer ülkelerin liderleriyle, dışişleri bakanlarıyla yoğun bir diplomasi yürüttük ve gerginlikten herkesin rahatsız olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"ABD’den ve İran’dan gelen sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz"
Bakan Çavuşoğlu gerginliğin azaltılması için de birlikte çalışıldığının altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte de çalışmaya devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD’den ve İran’dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Ama bu gerginliğin tamamen ortadan kalkması için de çalışmaya devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"DAEŞ’in tekrar ortaya çıkmasına müsaade etmemeliyiz"
Çavuşoğlu, "Tüm bunları bu sabah görüştüğüm Başbakan Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Tabii ki Irak’ın istikrarı, huzuru, barışı bizim için de çok önemlidir. O yüzden biz bundan sonra yine Irak’ın istikrarına, terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacağız. DAEŞ’in tekrar yine ortaya çıkmasına müsaade etmememiz lazım. PKK’nın Irak topraklarında özellikle yer bulup bizim ve Irak için tehdit oluşturmasının önüne birlikte geçmemiz gerekiyor" dedi.

Birlikte çalışma vurgusu
Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şu zor günlerde bile bir taraftan sorunları aşmaya çalışırken diğer taraftan Irak’ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Kuveyt Konferası’nda 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Bu krediyi Irak’ta gerçekleştirecek önemli projelerde kullanacağız" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, "Her zaman kardeş Irak ve Irak halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek birlikte yürütülen çalışmalarda başarı elde edilmesine yönelik temennilerini sundu.

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