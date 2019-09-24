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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 03:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi - Bakan Çavuşoğlu ayrıca Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüştü

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta temaslarına devam eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğinin vurgulandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca BM temasları çerçevesinde Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye

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