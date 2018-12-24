Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisinin de bebek katili olması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. PKK/YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı.

Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmak istiyor haddini de aşıyor. PKK ile Netanyahu’nun ortak özelliği var. İkisi de bebek katili.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, 'Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını Birleşmiş Milletler'e taşımak için diğer ülkelerle beraber çalışma yürütüyoruz' dedi.



